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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 22 августа 2009
Болонья
22.08.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
23'
П. Освальдо
66'
А. Муту
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
Замена
В. Морас
️️️️
Д. Портанова
Замена
М. Гобби
️️️️
М. Маркьонни
Замена
М. Мутарелли
️️️️
Д. Тедеско
Замена
М. Йоргенсен
️️️️
М. Паскуаль
Желтая карточка
М. Бритос
ГОЛ! 1:1!
А. Муту
Пас отдал
Р. Монтоливо
Замена
️️️️
А. Раджи
Замена
А. Муту
️️️️
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Желтая карточка
Д. Комотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
80
Франческо Валиани
ЛВ
76
Джакомо Тедеско
ЦП
80
Никола Мингаццини
(К)
ЦП
74
Давиде Бомбардини
АП
11
Роберто Гуана
АП
0
Лука Виджиани
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
(К)
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Варгас
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
52
Риккардо Пази
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
12
Адриан Муту
ЦФ
3-2-3-2
2
Вивиано
24
Раджи
90
Портанова
3
Бритос
76
Тедеско
80
Мингаццини
80
Валиани
11
Гуана
0
Виджиани
10
Освальдо
74
Бомбардини
4-4-2
1
Фрей
16
Комотто
3
Дайнелли
5
Гамберини
21
Паскуаль
32
Маркьонни
33
Донадель
11
Варгас
18
Монтоливо
19
Джилардино
9
Йоветич
90
Портанова
18
Морас
18
Морас
90
Портанова
76
Тедеско
20
Мутарелли
20
Мутарелли
76
Тедеско
32
Маркьонни
18
Гобби
18
Гобби
32
Маркьонни
21
Паскуаль
10
Йоргенсен
10
Йоргенсен
21
Паскуаль
9
Йоветич
12
Муту
12
Муту
9
Йоветич
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
52
Риккардо Пази
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
52
Риккардо Пази
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Болонья - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Ренато ДальАра
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