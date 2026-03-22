23 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором «Челябинск» примет московское «Торпедо». Хозяева ведут борьбу за выход в стыковые матчи и находятся в отличной форме. Гости также набрали ход и демонстрируют высокую результативность.

«Челябинск»

Челябинцы проводят сильный сезон и претендуют на попадание в стыковые матчи. После 24 туров команда набрала 37 очков и занимает 5-е место, отставая от зоны стыков на 1 очко. «Челябинск» не проигрывает в 5 последних матчах и забивает в 6 последних играх. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 6 (в среднем 1.20). Лучший бомбардир – Рамазан Гаджимурадов, на счету которого 8 голов в 23 матчах.

«Торпедо»

Автозаводцы находятся в нижней части таблицы, но набрали хорошую форму. После 24 туров команда набрала 27 очков и занимает 15-е место, опережая зону вылета на 3 очка. В последних пяти матчах «Торпедо» забило 11 голов (в среднем 2.20 за матч) и пропустило 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Александр Юшин, забивший 7 голов в 23 матчах. В прошлом туре команда разгромила «Нефтехимик» (3:0).

Факты о командах:

«Челябинск»

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются победами. В текущем сезоне 20 июля 2025 года «Челябинск» на выезде обыграл «Торпедо» со счетом 3:2. Обе команды стабильно забивают друг другу: «Челябинск» в 3 последних матчах, «Торпедо» также в 3 последних.

Прогноз на матч «Челябинск» – «Торпедо»

«Челябинск» борется за попадание в стыки и имеет отличную форму: 5 матчей без поражений и стабильная результативность. Хозяева будут стремиться взять три очка на своем поле, чтобы приблизиться к зоне стыковых матчей.

«Торпедо» находится в зоне вылета, но набрал отличную атакующую форму – 11 голов за 5 матчей (2.20 в среднем). Команда будет играть на победу, чтобы оторваться от опасной зоны. Гости забивают в 5 из 7 последних матчей и имеют хорошую историю в очных встречах.

Учитывая, что обе команды много забивают в последнее время и имеют голевые серии в личных встречах, матч обещает быть результативным. «Челябинск» выглядит фаворитом благодаря турнирной мотивации и домашнему полю.

Рекомендованные ставки: