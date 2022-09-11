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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 11 сентября 2022
Болонья
11.09.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
59'
М. Барроу
62'
М. Арнаутович
54'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Фиорентина
90'
+7
Вторая желтая
Игор
90'
+1
Желтая карточка
Игор
Желтая карточка
Х. Ликояннис
87'
85'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
С. Амрабат
85'
Замена
А. Кабрал
️️️️
К. Куаме
Замена
К. Бонифази
️️️️
Г. Медель
79'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Д. Касиус
79'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Арнаутович
70'
70'
Замена
Н. Иконе
️️️️
А. Барак
ГОЛ! 2:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Д. Касиус
62'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Камбьясо
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Сапонара
50'
Желтая карточка
С. Амрабат
46'
Желтая карточка
К. Куаме
46'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Р. Соттиль
45'
+1
Замена
Л. Венути
️️️️
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
4
Пош
26
Лукуми
30
Касиус
17
Медель
22
Схаутен
20
Эбишер
21
Сориано
99
Барроу
7
Арнаутович
4-2-2-2
1
Террачиано
17
Додо
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
4
Амрабат
7
Бонавентура
72
Барак
23
Соттиль
9
Йович
8
Куаме
20
Камбьясо
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Камбьясо
17
Медель
33
Бонифази
33
Бонифази
17
Медель
30
Касиус
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
30
Касиус
7
Арнаутович
7
Орсолини
7
Орсолини
7
Арнаутович
17
Додо
5
Венути
5
Венути
17
Додо
4
Амрабат
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Амрабат
23
Соттиль
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Соттиль
72
Барак
93
Иконе
93
Иконе
72
Барак
8
Куаме
19
Кабрал
19
Кабрал
8
Куаме
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
5
Димо Крастев
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Болонья - Фиорентина
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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