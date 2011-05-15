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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 15 мая 2011
Фиорентина
15.05.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
20'
А. Черчи
50'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Паскуаль
Замена
М. Мутарелли
️️️️
М. Ди Вайо
Красная карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Г. Рамирес
Замена
Х. Хименес
️️️️
Д. Папони
Желтая карточка
Н. Черубин
Замена
Ч. Натали
️️️️
А. Черчи
Красная карточка
П. Кролдруп
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Морас
Желтая карточка
М. Сантана
Замена
М. Сантана
️️️️
А. Джилардино
ГОЛ! 1:0!
А. Черчи
Пас отдал
Х. Варгас
20'
Желтая карточка
М. Бритос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Фиорентина
33
Нето
ВР
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
16
Иван Радованович
ОП
20
Массимо Мутарелли
АП
11
Гастон Рамирес
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
4-3-3
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
3
Кролдруп
29
Де Сильвестри
11
Варгас
18
Монтоливо
85
Бехрами
12
Муту
7
Черчи
19
Джилардино
4-4-2
2
Вивиано
18
Морас
3
Бритос
90
Портанова
3
Черубин
14
Делла Рокка
15
Перес
16
Мудингай
5
Казарини
9
Ди Вайо
35
Папони
7
Черчи
14
Натали
14
Натали
7
Черчи
19
Джилардино
11
Сантана
11
Сантана
19
Джилардино
21
Паскуаль
22
Льяич
22
Льяич
21
Паскуаль
9
Ди Вайо
20
Мутарелли
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
18
Морас
11
Рамирес
11
Рамирес
18
Морас
35
Папони
77
Хименес
77
Хименес
35
Папони
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
33
Нето
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
33
Нето
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Фиорентина - Болонья
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Артемио Франки
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