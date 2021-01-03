Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 03 января 2021
Фиорентина
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Болонья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
Желтая карточка
К. Куаме
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Рибери
89'
88'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
87'
Замена
А. Поли
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Б. Валеро
77'
75'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
75'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Паласио
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Влахович
72'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Касерес
72'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
71'
58'
Желтая карточка
Н. Домингес
46'
Замена
Н. Пас
️️️️
Л. Де Сильвестри
28'
Желтая карточка
Й. Схаутен
Желтая карточка
Игор
8'
4'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
44
Игор
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
4-4-1
44
Игор
31
Миленкович
4
Касерес
5
Венути
2
Пеццелла
7
Рибери
4
Амрабат
8
Кастровилли
6
Валеро
28
Влахович
4-3-3
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
5
Данило
35
Дийкс
8
Домингес
22
Схаутен
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
7
Орсолини
4
Касерес
14
Лирола
14
Лирола
4
Касерес
6
Валеро
7
Бонавентура
7
Бонавентура
6
Валеро
28
Влахович
8
Куаме
8
Куаме
28
Влахович
29
Де Сильвестри
3
Пас
3
Пас
29
Де Сильвестри
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
22
Схаутен
15
Поли
15
Поли
22
Схаутен
8
Паласио
25
Вигнато
25
Вигнато
8
Паласио
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
21
Симоне Рабби
ЦФ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Федерико Равалья
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
21
Симоне Рабби
ЦФ
12
Кингсли Микаэл
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
2
Аарон Хики
ЛЗ
1
Федерико Равалья
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Болонья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Болонья
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 21:35
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+