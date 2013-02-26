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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 26 февраля 2013
Болонья
26.02.2013, вторник, 23:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
58'
М. Мотта
84'
Л. Христодулопулос
27'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
89'
Замена
М. Ларрондо
️️️️
М. Паскуаль
87'
Желтая карточка
А. Аквилани
86'
Замена
Л. Тони
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 2:1!
Л. Христодулопулос
84'
83'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Льяич
Замена
Г. Гарич
️️️️
М. Мотта
73'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
М. Габбиадини
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Мотта
Пас отдал
А. Диаманти
58'
57'
Желтая карточка
Х. Куадрадо
Желтая карточка
М. Габбиадини
52'
Замена
С. Таидер
️️️️
Д. Перес
49'
Желтая карточка
А. Диаманти
45'
Желтая карточка
М. Антонссон
29'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
А. Аквилани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
4-3-1-2
23
Курчи
3
Морлео
15
Антонссон
3
Черубин
16
Мотта
15
Перес
33
Коне
21
Крхин
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
4-4-1-1
2
Вивиано
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
21
Паскуаль
8
Мильяччо
6
Валеро
20
Аквилани
7
Куадрадо
22
Льяич
9
Йоветич
16
Мотта
13
Гарич
13
Гарич
16
Мотта
15
Перес
8
Таидер
8
Таидер
15
Перес
11
Габбиадини
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Габбиадини
22
Льяич
22
Сиссоко
22
Сиссоко
22
Льяич
21
Паскуаль
9
Ларрондо
9
Ларрондо
21
Паскуаль
8
Мильяччо
18
Тони
18
Тони
8
Мильяччо
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
5
Налдо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
49
Ромуло
ЦП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Болонья - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Ренато ДальАра
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