Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кристиан Паскуато
Кристиан Паскуато
Завершил карьеру
20 июля 1989 (37), Падуя
#8 | Нападающий
172 см
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Бывший форвард «Крыльев Советов» Паскуато перешел в «Легию»
2017.07.20 12:28
3
Шашков: «Делали предложение Паскуато, но, наверное, ему не хочется играть в ФНЛ»
2017.06.28 12:38
2
Паскуато: «Некоторые в Италии раздумывают над предложением «Зенита». Сумасшедшие!»
2017.06.27 06:28
11
Садик, Паскуато и Бруно покинули «Крылья Советов», судьбу Таранова решит Тихонов
2017.06.07 17:36
8
Паскуато и Бруно ушли из «Крыльев Советов»
2017.06.01 21:01
5
Видео
Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ
2017.05.08 16:37
5
РФПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом»
2017.05.08 16:23
6
Видео
Футболисты «Крыльев Советов» Паскуато и Бруно спели песню
2017.04.19 17:59
2
Решение о выкупе арендованных игроков будет приниматься «Крыльями Cоветов» в июне
2017.04.18 15:50
3
Паскуато: «Не скрываю, что хотел бы поработать с Каррерой в «Спартаке»
2017.03.30 20:16
8
Шашков: «Крыльям Советов» не поступало предложений по Молло и Паскуато»
2017.01.07 12:26
1
Паскуато: «Когда ехал в Самару, я планировал со временем играть за более сильные русские команды»
2016.12.10 09:57
14
Паскуато: «Краснодар» играет отлично и является одним из лучших клубов РФПЛ»
2016.12.06 12:38
Булатов: «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»
2016.12.02 07:17
4
Паскуато: «В России мне больше всего нравятся «Спартак» и «Зенит»
2016.12.01 07:49
4
Паскуато хотел бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»
2016.11.24 13:12
11
Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака»
2016.11.23 19:26
8
Видео
«Зенит» одолел «Крылья Советов» и продолжил погоню за «Спартаком»
2016.11.20 21:34
9
Паскуато: «Я многое знаю о «Зените»
2016.11.19 08:46
4
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
Веркаутерен: «Жду, что Паскуато поднимет «Крылья» на новый уровень»
2016.08.09 00:19
1
Форвард «Удинезе» проходит медобследование в «Крыльях Советов»
2016.08.08 17:46
Главные новости
Умяров высказался о претензиях к Глушенкову после матча сборной России
19:34
Солари ответил на провокационные слова Дивеева про «Спартак»
19:27
1
Капитан «Спартака» рассказал о непростом периоде у Максименко
19:14
5
Карседо высказался о втором удалении Максименко за месяц
19:10
3
Реакция Максименко на вопрос журналиста про его удаление с «Акроном»
19:00
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Акроном»
18:46
3
В «Спартаке» шокированы красной карточке Максименко: «Катастрофа, провальное решение арбитра»
18:30
18
Фото
Федотов оценил удаление Максименко с «Акроном»
18:19
9
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон» (2:1), Максименко вновь получил красную
18:12
79
Видео
Акинфеев назвал лучшего тренера, с которым работал – ему сегодня исполнилось 80 лет
17:41
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+