Паскуато: «Я многое знаю о «Зените»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато заявил, что ему хорошо знаком «Зенит», с которым его команде предстоит сыграть в матче 14-го тура чемпионата России.

– О Санкт-Петербурге слышал только то, что это хороший европейский город. Зато многое знаю о «Зените» – я смотрел игры с их участием, когда еще играл в Италии. Думаю, это одна из сильнейших российских команд. Я хорошо знаком с Доменико Кришито, игравшим в «Ювентусе». Также знаю Лучано Спаллетти – экс-наставника «Зенита», который многого добился с этой командой. Я в курсе, что в прошлом году «Крылья» обыграли «Зенит» на выезде – 3:1. Это прекрасный результат. В этот раз я был бы доволен нашей победе даже со счетом 1:0.

– В каком настроении подходят «Крылья» к воскресному матчу?

– У нас всегда должно быть хорошее настроение и настрой на игру, несмотря на свое турнирное положение. Понимаем, что нам нужно много работать и прикладывать все усилия, чтобы до перерыва заработать как можно больше очков.

– Кто в Италии будет смотреть матч «Зенит» – «Крылья Советов»?

– Наверняка этот матч будут смотреть мои родители. Надеюсь, что кто-то еще будет наблюдать за этой игрой. Честно говоря, я не знаю, смотрят ли итальянцы матчи российского чемпионата – никогда не задавался этим вопросом.

Матч «Зенит» – «Крылья Советов» пройдет 20 ноября.