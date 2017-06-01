Паскуато и Бруно ушли из «Крыльев Советов»

Нападающие «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато и Джанни Бруно покинули клуб. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

– Какова судьба Паскуато и Бруно?

– У обоих закончились контракты. Они покидают «Крылья Советов».

– Еще потери будут?

– Контракты завершились у 15 футболистов.

Напомним, что «Крылья Советов» в минувшем сезоне вылетели в ФНЛ.

Паскуато в 23 матчах чемпионата России забил пять голов и сделал пять результативных передач. На счету Бруно – четыре гола и три передачи в 14 играх.

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