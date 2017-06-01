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    Паскуато и Бруно ушли из «Крыльев Советов»

    Нападающие «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато и Джанни Бруно покинули клуб. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

    – Какова судьба Паскуато и Бруно?

    – У обоих закончились контракты. Они покидают «Крылья Советов».

    – Еще потери будут?

    – Контракты завершились у 15 футболистов.

    Напомним, что «Крылья Советов» в минувшем сезоне вылетели в ФНЛ.

    Паскуато в 23 матчах чемпионата России забил пять голов и сделал пять результативных передач. На счету Бруно – четыре гола и три передачи в 14 играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 июня 2017, 16:34

      Всех в Спартак!!!!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:24

      На одном Тихонове не вылезешь, надо еще человек 15.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 21:12

      Может хоть Корниленко останется ! А то Тихонову совсем тяжело придется !

      1
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 1 июня 2017, 21:05

      Интересные футболисты, может еще увидим в других клубах РФПЛ?!

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