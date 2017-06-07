Садик, Паскуато и Бруно покинули «Крылья Советов», судьбу Таранова решит Тихонов

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что команду покинули три легионера: Берат Садик, Кристиан Паскуато и Джанни Бруно.

«Садику уже сказали до свидания, он уехал. Был самым «талантливым» нападающим за всю историю «Крыльев Советов» – ни одного гола не забил. Паскуато и Бруно также не останутся в команде. У Таранова контракт закончился, но по поводу того, продолжит ли он выступать за «Крылья», будет решать главный тренер», – сказал функционер.

«Крылья Советов» грядущий сезон проведут в ФНЛ.