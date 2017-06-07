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    Садик, Паскуато и Бруно покинули «Крылья Советов», судьбу Таранова решит Тихонов

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что команду покинули три легионера: Берат Садик, Кристиан Паскуато и Джанни Бруно.

    «Садику уже сказали до свидания, он уехал. Был самым «талантливым» нападающим за всю историю «Крыльев Советов» – ни одного гола не забил. Паскуато и Бруно также не останутся в команде. У Таранова контракт закончился, но по поводу того, продолжит ли он выступать за «Крылья», будет решать главный тренер», – сказал функционер.

    «Крылья Советов» грядущий сезон проведут в ФНЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    07.06.2017 17:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17

      andrey16351 7 июня 2017, 22:01

      Давно пора расстаться с Тараном,он одна из проблем Крыльев !!! Нельзя иметь капитана который матчи "хорошо" играет через раз !

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 7 июня 2017, 21:19

      Паскуато с Бруно в ФНЛ играть не будут, тут понятно было, интересно - приобретёт ли их кто их РФПЛ...игроки то хорошие.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 19:29

      Судя по всему начали считать деньги и бюджет для выхода в ПЛ .

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 7 июня 2017, 17:56

      ну то что бревно садик ушёл это хорошо конечно! но когда же ты функционер сам скажешь до свидания! а по поводу Таранова он хоть и пендали привозит но он у нас уже давно да играет матчами хороши так сказать патриот команды не хотелось бы терять его. Тиша решит ему виднее

      -1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > h3LL1k 8 июня 2017, 17:51

      Неужели дождались Садик уехал. Функционеры у нас по кабинетам сидят до последнего. Таранова надеюсь оставит Тихонов.

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Victor.Vings 8 июня 2017, 19:43

      да хуже в него в кс не припомню никого))) разве какой то баляйкин что то такое ковба хоть и роль другая была тоже бревно и то забивал XD

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > h3LL1k 11 июня 2017, 03:14

      Салугин))

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > kupryaev 11 июня 2017, 09:31

      не ну Салугин получше тут как не крути) :D

      -1
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