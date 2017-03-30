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  • Паскуато: «Не скрываю, что хотел бы поработать с Каррерой в «Спартаке»

Паскуато: «Не скрываю, что хотел бы поработать с Каррерой в «Спартаке»

30 марта 2017, 20:16
8

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, права на которого принадлежат «Ювентусу», в интервью Tutto Juve заявил, что вновь хотел бы поработать с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Напомним, специалист и игрок пересекались в туринском клубе.

– Как ваши дела складываются в России?

– Знаете, я счастлив. Мои дела складываются достаточно, я получаю большой и положительный опыт. Местные реалии полностью отличаются от итальянских, здесь сложный язык, но мне удалось понять российский менталитет, хотя и это далось тяжело.

– Каким вы видите свое будущее?

– Каждый год одна и та же история: мне сложно ответить на этот вопрос. У клуба есть право выкупа моего контракта, но я не получал от команды вестей на эту тему. Сейчас моя цель – завершить текущий сезон на хорошей волне и только потом раздумывать над дальнейшими действиями.

– Есть ли у вас какие-то предпочтения?

– Не скрываю, что вновь бы хотел поработать с другим итальянцем, с которым мы уже сотрудничали в «Ювентусе». Сейчас он ведет свою команду к чемпионству России. Кто знает!

В текущем сезоне на счету Паскуато 15 матчей, два забитых мяча и три голевые передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ювентус Спартак Паскуато Кристиан Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Дмитрий(кб)
1490894604
Удачи.
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Бульба
1490902438
Жадный
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Робинзон
1490903923
не нужен .
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Мары
1490904530
Не знаю чем бы он мог нам помочь. Думаю на данном этапе он не нужен.
Ответить
Freux
1490927416
все хотят играть в команде,где стабильно платят зарплату))
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Avatar 2
1490938993
не нужен
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kupryaev
1491007973
видимо вернется в Юве))
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