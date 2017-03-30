Паскуато: «Не скрываю, что хотел бы поработать с Каррерой в «Спартаке»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, права на которого принадлежат «Ювентусу», в интервью Tutto Juve заявил, что вновь хотел бы поработать с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Напомним, специалист и игрок пересекались в туринском клубе.

– Как ваши дела складываются в России?

– Знаете, я счастлив. Мои дела складываются достаточно, я получаю большой и положительный опыт. Местные реалии полностью отличаются от итальянских, здесь сложный язык, но мне удалось понять российский менталитет, хотя и это далось тяжело.

– Каким вы видите свое будущее?

– Каждый год одна и та же история: мне сложно ответить на этот вопрос. У клуба есть право выкупа моего контракта, но я не получал от команды вестей на эту тему. Сейчас моя цель – завершить текущий сезон на хорошей волне и только потом раздумывать над дальнейшими действиями.

– Есть ли у вас какие-то предпочтения?

– Не скрываю, что вновь бы хотел поработать с другим итальянцем, с которым мы уже сотрудничали в «Ювентусе». Сейчас он ведет свою команду к чемпионству России. Кто знает!

В текущем сезоне на счету Паскуато 15 матчей, два забитых мяча и три голевые передачи.