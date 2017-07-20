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Кристиан Паскуато
Новости
Кристиан Паскуато - новости
Завершил карьеру
20 июля 1989 (37), Падуя
#8 | Нападающий
172 см
Италия
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Трансферы
Публикации
Фото
Бывший форвард «Крыльев Советов» Паскуато перешел в «Легию»
2017.07.20 12:28
3
Шашков: «Делали предложение Паскуато, но, наверное, ему не хочется играть в ФНЛ»
2017.06.28 12:38
2
Паскуато: «Некоторые в Италии раздумывают над предложением «Зенита». Сумасшедшие!»
2017.06.27 06:28
11
Садик, Паскуато и Бруно покинули «Крылья Советов», судьбу Таранова решит Тихонов
2017.06.07 17:36
8
Паскуато и Бруно ушли из «Крыльев Советов»
2017.06.01 21:01
5
Видео
Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ
2017.05.08 16:37
5
РФПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом»
2017.05.08 16:23
6
Видео
Футболисты «Крыльев Советов» Паскуато и Бруно спели песню
2017.04.19 17:59
2
Решение о выкупе арендованных игроков будет приниматься «Крыльями Cоветов» в июне
2017.04.18 15:50
3
Паскуато: «Не скрываю, что хотел бы поработать с Каррерой в «Спартаке»
2017.03.30 20:16
8
Шашков: «Крыльям Советов» не поступало предложений по Молло и Паскуато»
2017.01.07 12:26
1
Паскуато: «Когда ехал в Самару, я планировал со временем играть за более сильные русские команды»
2016.12.10 09:57
14
Паскуато: «Краснодар» играет отлично и является одним из лучших клубов РФПЛ»
2016.12.06 12:38
Булатов: «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»
2016.12.02 07:17
4
Паскуато: «В России мне больше всего нравятся «Спартак» и «Зенит»
2016.12.01 07:49
4
Паскуато хотел бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»
2016.11.24 13:12
11
Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака»
2016.11.23 19:26
8
Видео
«Зенит» одолел «Крылья Советов» и продолжил погоню за «Спартаком»
2016.11.20 21:34
9
Паскуато: «Я многое знаю о «Зените»
2016.11.19 08:46
4
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
Веркаутерен: «Жду, что Паскуато поднимет «Крылья» на новый уровень»
2016.08.09 00:19
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