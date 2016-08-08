Форвард «Удинезе» проходит медобследование в «Крыльях Советов»

Нападающий «Удинезе» Кристиан Паскуато может продолжить свою карьеру в российской Премьер-лиге. В данный момент футболист проходит медобследование в составе «Крыльев Советов».

«Паскуато в данный момент проходит медобследование», – сказал генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.

В случае успешного прохождения процедуры, футболист подпишет арендный договор. «Крылья» будут иметь приоритетное право выкупа игрока по его окончании. Ранее 27-летний Паскуато выступал на правах аренды в составе «Ливорно» и «Пескары».