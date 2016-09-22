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    Кристиан Паскуато - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Паскуато
    Состав Без клуба
    Родной город Падуя
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 июля 1989 (33 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2016 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:2 Крылья Советов (Самара)
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