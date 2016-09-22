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Шинник - Крылья Советов
Шинник - Крылья Советов: обзор матча 22 сентября 2016
Шинник
22.09.2016, четверг, 18:30
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Крылья Советов
33'
С. Корниленко
57'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шинник - Крылья Советов
76'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
С. Ткачев
72'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
С. Божин
Желтая карточка
А. Малышев
71'
70'
Желтая карточка
Надсон
Замена
К. Троянов
️️️️
Е. Ятченко
70'
Замена
В. Ослоновский
️️️️
В. Сиротов
59'
57'
ГОЛ! 0:2!
С. Ткачев
Пас отдал
И. Визнович
55'
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
К. Гоцук
55'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Подоляк
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Корниленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Малышев
5
Евсеев
24
Гоцук
78
Чистяков
97
Ятченко
17
Царикаев
52
Нетфуллин
9
Митасов
37
Сиротов
10
Лаук
20
Подоляк
3-2-2-3
14
Конюхов
30
Надсон
25
Концедалов
47
Божин
34
Маргасов
4
Бато
5
Зинков
11
Ткачев
8
Паскуато
12
Корниленко
98
Визнович
37
Сиротов
37
Ослоновский
37
Ослоновский
37
Сиротов
97
Ятченко
79
Троянов
79
Троянов
97
Ятченко
20
Подоляк
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
47
Божин
15
Цаллагов
15
Цаллагов
47
Божин
11
Ткачев
44
Башкиров
44
Башкиров
11
Ткачев
Остались в запасе
Шинник
Крылья Советов
8
Михаил Земсков
ЦФ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
89
Йоан Молло
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Шинник - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Шинник
Где смотреть матч:
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