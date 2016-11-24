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Паскуато хотел бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»

24 ноября 2016, 13:12
11

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато заявил о готовности продолжать выступать в России. Ранее появилась информация об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

«Интерес «Спартака» и «Зенита» ко мне? Конечно, приятно слышать об этом. В России каждый футболист хотел бы попасть в эти команды. Не скрою, мне бы хотелось в будущем оказаться в одном из клубов. Я счастлив в России, где намерен задержаться. Но сейчас голова занята мыслями о том, как избежать вылета «Крылья Советов» из РФПЛ», – сказал Паскуато.

Источник: Itasportpress
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Зенит Паскуато Кристиан
Комментарии (11)
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Asbjorn
1479983066
Спартаку он не нужен
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oyabun
1479983240
Занимай очередь, дорогой! Сейчас таких желающих уже..Многие желают быть частью славного клуба
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h3LL1k
1479985742
когда уже соберут нормальную команду как в 2000ых которым будет охота играть за клуб в котором он играет!!! деньги творят чудеса сука!
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Bivaliy67
1479991771
Ты уж определись, дорогой, а то ни там ни там тебе будут не рады...
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Symbol
1480006815
Ну а чего от него ожидать? Странно было бы, если бы он говорил КС - моя судьба, с детства за них болел, буду тут играть до конца карьеры =)
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kupryaev
1480124040
исповедь содержанки?)
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