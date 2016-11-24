Паскуато хотел бы стать игроком «Спартака» или «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато заявил о готовности продолжать выступать в России. Ранее появилась информация об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Спартака» и «Зенита».

«Интерес «Спартака» и «Зенита» ко мне? Конечно, приятно слышать об этом. В России каждый футболист хотел бы попасть в эти команды. Не скрою, мне бы хотелось в будущем оказаться в одном из клубов. Я счастлив в России, где намерен задержаться. Но сейчас голова занята мыслями о том, как избежать вылета «Крылья Советов» из РФПЛ», – сказал Паскуато.