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  • Паскуато: «Когда ехал в Самару, я планировал со временем играть за более сильные русские команды»

Паскуато: «Когда ехал в Самару, я планировал со временем играть за более сильные русские команды»

10 декабря 2016, 09:57
14

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато признал, что ему хотелось бы перейти в более сильный российский клуб в ближайшее время.

– «Зенит» и «Спартак» пока только интересуются мной. Конечно, мне очень приятно было узнать об этом. Сейчас данным вопросом занимается мой агент, но пока никакой конкретики нет.

– Тем не менее эта новость означает, что ваше решение самому дальше развивать карьеру начинает приносить первые плоды?

– Когда я ехал в «Крылья», то действительно планировал играть потом за более сильные русские команды. Так что на этот вопрос можно ответить утвердительно.

В текущем сезоне Паскуато сыграл в 13-ти матчах чемпионата России, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Паскуато Кристиан
Комментарии (14)
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woyser
1481353302
Результативность, так себе. Ему самое место играть за середнячков.
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Обер-КанцлерЪ
1481355352
Что за днище - 2 гола за 13 матчей ! Ему и так везёт, что он в Крыльях нужен до сих пор, а он куда-то переходить мечтает !
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swot1205
1481356725
Красава. Приключение итальянца в россии
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fcsm rw
1481357075
В Спартак
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alexidj
1481358326
да кому ты нужен...
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Бриг
1481359825
Молло на голову выше! Однако, пока в Зенит не зовут.
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sochi-2013
1481361635
Прежде чем говорить о его результативности, подумайте, сколько голов забил бы любой другой нап из РПЛ, играя за Крылья!!! Футбол игра коллективная(для одаренных), и обсуждать нужно его игру, а не подсказанную в статье статистику. Большинство из здесь отписавшихся до этого про Паскуато и не слышали.
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Den Bull
1481363365
Всё впереди)
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Zeff
1481366974
А у нас Глушаков лучший.
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тоширо
1481540760
отстаньте от наших игроков)))
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