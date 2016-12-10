Паскуато: «Когда ехал в Самару, я планировал со временем играть за более сильные русские команды»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато признал, что ему хотелось бы перейти в более сильный российский клуб в ближайшее время.

– «Зенит» и «Спартак» пока только интересуются мной. Конечно, мне очень приятно было узнать об этом. Сейчас данным вопросом занимается мой агент, но пока никакой конкретики нет.

– Тем не менее эта новость означает, что ваше решение самому дальше развивать карьеру начинает приносить первые плоды?

– Когда я ехал в «Крылья», то действительно планировал играть потом за более сильные русские команды. Так что на этот вопрос можно ответить утвердительно.

В текущем сезоне Паскуато сыграл в 13-ти матчах чемпионата России, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.