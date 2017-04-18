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    Решение о выкупе арендованных игроков будет приниматься «Крыльями Cоветов» в июне

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что руководство самарского клуба будет принимать решение о дальнейшем будущем арендованных футболистов в июне. По его словам, игрок могут быть выкуплены или вновь взяты в аренду.

    «По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении», – сказал.

    Напомним, что на данный момент цвета «Крыльев Советов» на правах аренды защищают полузащитники Сергей Ткачев и Александр Зуев, а также форварды Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Все арендные договора истекут в июне.

    После 23-х туров «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 20 очков.

    Источник: Р-Спорт

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    18.04.2017 15:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 19 апреля 2017, 14:13

      К лету будет ясно Вылетят или останутся после стыков. тогда и будут решать кого оставить.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 апреля 2017, 17:29

      А Глеб на сколько? Пока Батэ в новый сезон Лиги Чемпионов не вступит. Ткачев уже доказал, Зуев тут может расти, Паскауто в случае травм ударный, а Бруно хоть и не стабилен, но в нужный момент выстрелить может - очки уже точно приносил точным выстрелом.

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      Рейтинг: +75

      тоширо > alexis02lion 19 апреля 2017, 08:43

      глеб не в аренде, контракт до конца сезона

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