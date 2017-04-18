Решение о выкупе арендованных игроков будет приниматься «Крыльями Cоветов» в июне

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что руководство самарского клуба будет принимать решение о дальнейшем будущем арендованных футболистов в июне. По его словам, игрок могут быть выкуплены или вновь взяты в аренду.

«По поводу арендованных футболистов тренерский совет будет принимать решение по окончании их аренды в июне. Они вернутся в свои клубы, после чего руководством будет принято решение о покупке или новом арендном соглашении», – сказал.

Напомним, что на данный момент цвета «Крыльев Советов» на правах аренды защищают полузащитники Сергей Ткачев и Александр Зуев, а также форварды Кристиан Паскуато и Джанни Бруно. Все арендные договора истекут в июне.

После 23-х туров «Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 20 очков.