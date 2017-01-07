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    Шашков: «Крыльям Советов» не поступало предложений по Молло и Паскуато»

    Генеральный директор «Крылья Советов» Виталий Шашков подчеркнул, что самарцам не поступало предложений относительно трансферов хавбека Йоана Молло и нападающего Кристиана Паскуато. Ранне в СМИ появилась информация, что в услугах француза заинтересованы «Зенит» и «Локомотив», а итальянец находится в поле зрения «Спартака».

    «Если поступит конкретное предложение, мы его, конечно, рассмотрим, но на данный момент таковых нет. Сами игроки – профессионалы, и о своем желании уйти руководству не заявляют», – сказал Шашков.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Молло записал в свой актив пять голов и три результативные передачи в 12-ти встречах. На счету Паскуато два забитых мяча и три голевых паса в 13-ти матчах.

    Источник: ТАСС

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    07.01.2017 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      MonTee 7 января 2017, 15:00

      Пусть не поступают дальше!!

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