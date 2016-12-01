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  • Паскуато: «В России мне больше всего нравятся «Спартак» и «Зенит»

Паскуато: «В России мне больше всего нравятся «Спартак» и «Зенит»

1 декабря 2016, 07:49
4

Итальянский нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато пообщался с журналистами перед матчем 16-го тура чемпионата России со «Спартаком». По словам футболиста, на данный момент конкуренцию московскому клубу может составить только «Зенит».

– На кого в составе «Спартака» вашей команде стоит обратить внимание в первую очередь?

– На Промеса. Очень хорош. Быстрый, техничный, с ударом.

– Игра какой команды в чемпионате России вам нравится больше прочих?

– Назову две: «Спартак» и «Зенит».

– Именно «Зениту» вы забили свой первый и пока последний гол в нашем чемпионате…

– Чему был чрезвычайно рад. Надеюсь, что сумею огорчить и другого фаворита.

– У вас есть цель – забить за сезон определенное количество голов?

– Нет. Хотелось бы как можно больше. Но пока мой максимум – 9 голов за «Модену» в сезоне 2010/11 в итальянской серии В. В большей степени я ассистент, а не бомбардир, и от того, что помогаю забивать партнерам, получаю не меньшее удовольствие, чем от голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Зенит Спартак Крылья Советов Паскуато Кристиан
Комментарии (4)
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hodyrev
1480570248
новая звезда в России?пусть лучше с Молло в Крыльях играют,таких как Паскуато в Италии как семечек
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oyabun
1480573542
Не подлизывайся. Все равно в Спартак не возьмем ))
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Zeff
1480590532
Вот ломака. Отгрузи 3:0 Спартаку, а то достижения пока, более чем скромные.
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alp
1480592260
надо бы этому паскуаду темную в раздевалке устроить.
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