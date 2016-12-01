Паскуато: «В России мне больше всего нравятся «Спартак» и «Зенит»

Итальянский нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато пообщался с журналистами перед матчем 16-го тура чемпионата России со «Спартаком». По словам футболиста, на данный момент конкуренцию московскому клубу может составить только «Зенит».

– На кого в составе «Спартака» вашей команде стоит обратить внимание в первую очередь?

– На Промеса. Очень хорош. Быстрый, техничный, с ударом.

– Игра какой команды в чемпионате России вам нравится больше прочих?

– Назову две: «Спартак» и «Зенит».

– Именно «Зениту» вы забили свой первый и пока последний гол в нашем чемпионате…

– Чему был чрезвычайно рад. Надеюсь, что сумею огорчить и другого фаворита.

– У вас есть цель – забить за сезон определенное количество голов?

– Нет. Хотелось бы как можно больше. Но пока мой максимум – 9 голов за «Модену» в сезоне 2010/11 в итальянской серии В. В большей степени я ассистент, а не бомбардир, и от того, что помогаю забивать партнерам, получаю не меньшее удовольствие, чем от голов.