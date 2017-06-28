Шашков: «Делали предложение Паскуато, но, наверное, ему не хочется играть в ФНЛ»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков исключил дальнейшее сотрудничество с нападающим Кристианом Паскуато. Футболист по контракту принадлежит «Ювентусу».

«Мы отказались от Кристиана Паскуато, потому что он в «Твиттере» предложил свои услуги «Зениту» и Роберто Манчини, а не «Крыльям Советов». Если серьезно, то мы делали предложение Паскуато, но, видимо, ему не хочется выступать в ФНЛ. Мы делали предложение ему. Для всех двери открыты, просто могут опоздать в связи с лимитом на легионеров. Я считаю, что в команде должен играть тот, кто хочет играть, а не тот, кого нужно уговаривать, тогда будет результат», – заявил Шашков.

В завершившемся сезоне форвард провел в чемпионате России 26 матчей, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач.