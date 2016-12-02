Булатов: «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Спартака», работающий сейчас главным тренером «Торпедо» Виктор Булатов прокомментировал назначенный пенальти в ворота москвичей.

«Скажу так: Кутепов дал повод его назначить. В этом эпизоде им управляли эмоции, а не разум. Надо было спокойно плассироваться перед Паскуато, а не в подкате лететь. Когда в концовке первого тайма забивал Ткачев, команды переиграли уже почти полминуты. По-хорошему, Левников должен был свистнуть раньше и не дать «Крыльям» закончить атаку. Впрочем, это не оправдывает спартаковцев, которые грубо ошиблись.

Они оголили зону – чего в предыдущих матчах не наблюдалось. Да и движение оставляло желать лучшего. В первые 30 минут они зачем-то сбились на навесы, словно забыли, что Зе Луиш травмирован. Потом ускорили игру, пытались создавать моменты за счет розыгрыша мяча, проникающих передач – и у «Крыльев» сразу возникли проблемы. Что ж мешало с самого начала так играть?» – удивляется Булатов.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.