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  • Булатов: «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»

Булатов: «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?»

2 декабря 2016, 07:17
4

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Спартака», работающий сейчас главным тренером «Торпедо» Виктор Булатов прокомментировал назначенный пенальти в ворота москвичей.

«Скажу так: Кутепов дал повод его назначить. В этом эпизоде им управляли эмоции, а не разум. Надо было спокойно плассироваться перед Паскуато, а не в подкате лететь. Когда в концовке первого тайма забивал Ткачев, команды переиграли уже почти полминуты. По-хорошему, Левников должен был свистнуть раньше и не дать «Крыльям» закончить атаку. Впрочем, это не оправдывает спартаковцев, которые грубо ошиблись.

Они оголили зону – чего в предыдущих матчах не наблюдалось. Да и движение оставляло желать лучшего. В первые 30 минут они зачем-то сбились на навесы, словно забыли, что Зе Луиш травмирован. Потом ускорили игру, пытались создавать моменты за счет розыгрыша мяча, проникающих передач – и у «Крыльев» сразу возникли проблемы. Что ж мешало с самого начала так играть?» – удивляется Булатов.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Торпедо Кутепов Илья Паскуато Кристиан Булатов Виктор
Комментарии (4)
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policepnz
1480658722
че плакать они уже на ИБИЦЕ в отпуске судя по словам Карреты GT
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momwig_
1480659337
Не заметил я какой-то особой игры в концовке, да и проблем особых у КрыС - за весь матч. Да, были моменты, но в основном - бестолково, и главное - расслаблено. Собраться толком так и не смогли до конца матча. Психология, выходит, пока хромает. Вот и посмотрим, как оно будет дальше.
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Garrincha58
1480662086
надо срочно назначить специальный выпуск Свисток и найти все недочеты в работе судьи, а то что свиньи играют плохо никто не видит кроме тренера и еще то что Зенит убили в Краснодаре и гол забили из положения вне игры даже никто не обмолвился по этому поводу, а то что кастолому Вернблюду за аналогичное нарушение дают один матч дисквалификации а Гарсии три это что и всем насрать так должно быть эти москали совсем оборзели
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каа
1480673525
Булатов: - «Что мешало «Спартаку» играть весь матч так, как в концовке?» - «Крыльев Советов»
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