Паскуато: «Краснодар» играет отлично и является одним из лучших клубов РФПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато высказал мнение о вчерашнем матче 17-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:1). По его мнению, «быки» демонстрируют футбол высокого качества, являясь одной из лучших команд Премьер-лиги.

«Лично для меня это был тяжелый матч. Мы играли против очень сильной команды, одной из лучших в РФПЛ. «Краснодар» показывает прекрасный футбол. Нам удалось увезти отсюда ничью, и я считаю это хорошим результатом, несмотря на то что мы хотели продолжить нашу победную серию.

Важно, что мы закончили этот год в положительном ключе. Жаль только, что я не забил сегодня. Однако для каждого из нас на первом месте находятся командные результаты и здорово, что на данный момент мы добиваемся поставленных целей», – сказал Паскуато.

В текущем розыгрыше РФПЛ итальянец принял участие в 12-ти встречах, записав на свой счет два гола и три результативные передачи.