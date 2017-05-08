Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» – 3:1. В составе победителей дубль оформил Джанни Бруно, а еще один гол забил Кристиан Паскуато. У хозяев единственный забитый мяч на счету Владимира Ильина.
Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.
1:0 – Ильин, 2;
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1:1 – Бруно, 54;
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1:2 – Бруно, 75;
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1:3 – Паскуато, 89.
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Источник: Бомбардир.ру