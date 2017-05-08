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    Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

    В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» – 3:1. В составе победителей дубль оформил Джанни Бруно, а еще один гол забил Кристиан Паскуато. У хозяев единственный забитый мяч на счету Владимира Ильина.

    Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

    1:0 – Ильин, 2;

    1:1 – Бруно, 54;

    1:2 – Бруно, 75;

    1:3 – Паскуато, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 16:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 8 мая 2017, 18:27

      Волевая победа!

      5
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 8 мая 2017, 17:49

      На 42-й минуте матча 27-го тура чемпионата России по футболу "Урал" – "Крылья Советов", арбитр встречи Турбин ГРУБО ошибается, а боковые помощники, как в рот воды набрали и тишина!
      Сделали вид, что всё по правилам!
      По каким таким правилам судят арбитры???
      По правилам Будогосского и его судейской шаражки???
      Умышленно и грубо игрок Урала Данцев отмахнулся и ударил Корниленко локтем в голову и до крови на лице нанёс ему серьёзную травму.
      Корниленко пришлось покинуть поле и Крылья играли в меньшинстве первый тайм и компенсированное время.
      Это 100% удаление игрока Урала Данцева за ГРУБОСТЬ, но Турбин даже не назначил штрафной.
      Турбин находился в двух метрах от столкновения и НЕ ЗАМЕТИЛ этого грубого нарушения со стороны игрока Урала Данцева!!!
      Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского, который оправдывает судей и закрывает глаза на их БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОе судейство!
      Как теперь Будогосский будет отмазывать Турбина и его безобразное судейство???
      Будогосский буквально по уши ПОГРЯЗ в скандальном судействе.
      Именно по ПРЯМОЙ вине Будогосского арбитры так БЕЗОБРАЗНО судят в этом сезоне!
      Турбин выполняет заказ - отправить Крылья в ФНЛ!
      Это судейский ЗАГОВОР против Крыльев - не забесплатно, чтобы некоторым помочь не вылететь и остаться для стыковых игр!
      Турбин посадил Крылья на свисток и карточки, а на грубость игроков Урала закрыл глаза.
      Мяч уходит от игрока Урала за линию ворот, а Турбин назначает угловой в сторону ворот Крыльев!!!
      Крылья играют лучше, а игроки Урала играют ГРУБО, но арбитр Турбин закрывает глаза на эту ГРУБОСТЬ игроков Урала!
      Крылья НАКАЗАЛИ игроков Урала за грубость классными ГОЛАМИ и ЗАСЛУЖЕННО одержали волевую победу!
      Поздравляем!

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 мая 2017, 17:42

      Красавчики Крылья!!!!!!!!!! Тем интереснее концовка!!!!!!!!! Боритесь до конца!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 8 мая 2017, 17:08

      Урал по ходу будут в стыках... Последние игры позорно играют (((

      0
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      Рейтинг: +105

      Aleksandeer 8 мая 2017, 16:43

      Крылья молодцы!!! Бьются до конца!!!

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