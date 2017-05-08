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  • Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

Дубль Бруно в ворота «Урала» позволил «Крыльям Советов» покинуть зону вылета РФПЛ

8 мая 2017, 16:37
5

В матче 27-го тура чемпионата России «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом» – 3:1. В составе победителей дубль оформил Джанни Бруно, а еще один гол забил Кристиан Паскуато. У хозяев единственный забитый мяч на счету Владимира Ильина.

Представляем вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Ильин, 2;

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1:1 – Бруно, 54;

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1:2 – Бруно, 75;

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1:3 – Паскуато, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов Бруно Джанни Паскуато Кристиан Ильин Владимир
Комментарии (5)
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Aleksandeer
1494251008
Крылья молодцы!!! Бьются до конца!!!
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Max Urbanov
1494252511
Урал по ходу будут в стыках... Последние игры позорно играют (((
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Mahone
1494254537
Красавчики Крылья!!!!!!!!!! Тем интереснее концовка!!!!!!!!! Боритесь до конца!!!!!!!!!
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Popularov
1494254986
На 42-й минуте матча 27-го тура чемпионата России по футболу "Урал" – "Крылья Советов", арбитр встречи Турбин ГРУБО ошибается, а боковые помощники, как в рот воды набрали и тишина! Сделали вид, что всё по правилам! По каким таким правилам судят арбитры??? По правилам Будогосского и его судейской шаражки??? Умышленно и грубо игрок Урала Данцев отмахнулся и ударил Корниленко локтем в голову и до крови на лице нанёс ему серьёзную травму. Корниленко пришлось покинуть поле и Крылья играли в меньшинстве первый тайм и компенсированное время. Это 100% удаление игрока Урала Данцева за ГРУБОСТЬ, но Турбин даже не назначил штрафной. Турбин находился в двух метрах от столкновения и НЕ ЗАМЕТИЛ этого грубого нарушения со стороны игрока Урала Данцева!!! Вот вам СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского, который оправдывает судей и закрывает глаза на их БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОе судейство! Как теперь Будогосский будет отмазывать Турбина и его безобразное судейство??? Будогосский буквально по уши ПОГРЯЗ в скандальном судействе. Именно по ПРЯМОЙ вине Будогосского арбитры так БЕЗОБРАЗНО судят в этом сезоне! Турбин выполняет заказ - отправить Крылья в ФНЛ! Это судейский ЗАГОВОР против Крыльев - не забесплатно, чтобы некоторым помочь не вылететь и остаться для стыковых игр! Турбин посадил Крылья на свисток и карточки, а на грубость игроков Урала закрыл глаза. Мяч уходит от игрока Урала за линию ворот, а Турбин назначает угловой в сторону ворот Крыльев!!! Крылья играют лучше, а игроки Урала играют ГРУБО, но арбитр Турбин закрывает глаза на эту ГРУБОСТЬ игроков Урала! Крылья НАКАЗАЛИ игроков Урала за грубость классными ГОЛАМИ и ЗАСЛУЖЕННО одержали волевую победу! Поздравляем!
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Sergey9999
1494257279
Волевая победа!
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