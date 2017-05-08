РФПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом»

В поединке 27-го тура чемпионата «Урал» на своем поле потерпел поражение от «Крыльев Советов». Встреча, которая состоялась сегодня в Екатеринбурге, завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.

На гол Владимира Ильина в самом начале матча дублем ответил форвард самарцев Джанни Бруно. Точку в игре поставил Кристиан Паскуато.

Благодаря этому результату «Крылья Советов» набрали 25 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице. «Урал» остался на 11-й строчке с 29 баллами.

Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Ильин, 2; 1:1 – Бруно, 54; 1:2 – Бруно, 75; 1:3 – Паскуато, 89.

Урал: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Лунгу (Глушков, 79), Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян (Павлюченко, 81).

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон (Паскуато, 46), Бато, 3отов, Божин, Мияйлович, Зуев, Бруно (Башкиров, 88), Ткачев (Чочиев, 78), Корниленко.

Предупреждения: нет – Ткачев, 27; Корниленко, 37; Божин, 65.

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