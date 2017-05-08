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    РФПЛ. «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Уралом»

    В поединке 27-го тура чемпионата «Урал» на своем поле потерпел поражение от «Крыльев Советов». Встреча, которая состоялась сегодня в Екатеринбурге, завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.

    На гол Владимира Ильина в самом начале матча дублем ответил форвард самарцев Джанни Бруно. Точку в игре поставил Кристиан Паскуато.

    Благодаря этому результату «Крылья Советов» набрали 25 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице. «Урал» остался на 11-й строчке с 29 баллами.

    Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ильин, 2; 1:1 – Бруно, 54; 1:2 – Бруно, 75; 1:3 – Паскуато, 89.

    Урал: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Лунгу (Глушков, 79), Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян (Павлюченко, 81).

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон (Паскуато, 46), Бато, 3отов, Божин, Мияйлович, Зуев, Бруно (Башкиров, 88), Ткачев (Чочиев, 78), Корниленко.

    Предупреждения: нет – Ткачев, 27; Корниленко, 37; Божин, 65.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 16:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      виктоша 9 мая 2017, 12:17

      Кто вылетать-то тогда будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2017, 18:21

      Очень плохо Урал сыграл в обороне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      sidors32 8 мая 2017, 17:52

      Да уж, борьба внизу таблицы разворачивается гораздо интересней, чем вверху. Плюс к этой борьбе присоединился Урал, а там и Анжи ещё может, если проиграют Локо. Во где будет рубилово!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 мая 2017, 17:47

      Урал - лучший продавец очков в РФПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 8 мая 2017, 17:44

      Им что, в перерыве долги по зарплате выдали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 8 мая 2017, 16:56

      Крылья ещё могут

      0
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