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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 29 июля 2020
Фиорентина
29.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 37 тур
4 : 0
Завершен
Болонья
48'
Ф. Кьеза
54'
Ф. Кьеза
74'
Н. Миленкович
89'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
К. Куаме
89'
Замена
Ф. Бранколини
️️️️
П. Террачиано
85'
84'
Замена
Ф. Бонини
️️️️
Данило
Замена
А. Терзич
️️️️
Дальберт
84'
Желтая карточка
Дальберт
81'
80'
Желтая карточка
Г. Корбо
75'
Замена
М. Джувара
️️️️
Р. Орсолини
ГОЛ! 3:0!
Н. Миленкович
Пас отдал
Г. Пеццелла
74'
Замена
К. Куаме
️️️️
П. Кутроне
67'
Замена
П. Лирола
️️️️
Л. Венути
67'
64'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
64'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
Р. Сориано
63'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Г. Медель
Замена
А. Дункан
️️️️
Р. Геззаль
55'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кьеза
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Дальберт
48'
Желтая карточка
Р. Геззаль
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
77
Никколо Кьорра
ВР
44
Игор
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
18
Федерико Бонини
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Муса Джувара
ЛВ
70
Дьон Руффо
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Террачиано
2
Пеццелла
4
Касерес
5
Венути
29
Дальберт
5
Пульгар
31
Миленкович
8
Кастровилли
18
Геззаль
14
Кьеза
10
Кутроне
4-1-2-1-2
1
Скорупски
15
Мбайе
4
Денсвил
95
Корбо
5
Данило
17
Медель
8
Домингес
21
Сориано
11
Сансоне
99
Барроу
7
Орсолини
29
Дальберт
71
Терзич
71
Терзич
29
Дальберт
5
Венути
14
Лирола
14
Лирола
5
Венути
1
Террачиано
22
Бранколини
22
Бранколини
1
Террачиано
18
Геззаль
32
Дункан
32
Дункан
18
Геззаль
10
Кутроне
8
Куаме
8
Куаме
10
Кутроне
21
Сориано
16
Бальдюрссон
16
Бальдюрссон
21
Сориано
7
Орсолини
7
Джувара
7
Джувара
7
Орсолини
5
Данило
18
Бонини
18
Бонини
5
Данило
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
17
Медель
22
Схаутен
22
Схаутен
17
Медель
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
77
Никколо Кьорра
ВР
7
Кевин Агудело
ПВ
44
Игор
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
70
Дьон Руффо
ЦП
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Андреа Поли
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
77
Никколо Кьорра
ВР
7
Кевин Агудело
ПВ
44
Игор
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
70
Дьон Руффо
ЦП
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
15
Андреа Поли
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Фиорентина - Болонья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Артемио Франки
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