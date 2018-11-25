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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 25 ноября 2018
Болонья
25.11.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
Желтая карточка
Р. Паласио
87'
Желтая карточка
Л. Крейчи
74'
Желтая карточка
А. Калабрези
61'
47'
Желтая карточка
В. Уго
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Болонья
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-1-2-3
1
Скорупски
33
Калабрези
22
Хеландер
5
Данило
14
Матиелло
5
Пульгар
32
Сванберг
15
Поли
7
Орсолини
8
Паласио
9
Сантандер
3-2-3-1-1
40
Лафон
14
Уго
11
Чеккерини
31
Миленкович
6
Фернандес
3
Бираги
17
Верету
24
Бенасси
8
Жерсон
14
Кьеза
18
Симеоне
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
29
Антонио Сантурро
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Болонья - Фиорентина
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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