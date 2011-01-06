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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 06 января 2011
Болонья
06.01.2011, четверг, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
5'
М. Ди Вайо
67'
М. Сантана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
Желтая карточка
В. Морас
+2
Замена
И. Радованович
️️️️
Ф. Казарини
Желтая карточка
П. Кролдруп
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Ф. Делла Рокка
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 1:1!
М. Сантана
Пас отдал
А. Черчи
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Маркьонни
Замена
Х. Хименес
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
М. Маркьонни
ГОЛ! 1:0!
М. Ди Вайо
Пас отдал
Ф. Казарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Антонио Буске
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
22
Адем Льяич
АП
4-4-1-1
2
Вивиано
33
Рубин
3
Бритос
90
Портанова
18
Морас
5
Казарини
16
Мудингай
14
Делла Рокка
8
Экдаль
11
Рамирес
9
Ди Вайо
4-3-3
1
Боруц
29
Де Сильвестри
3
Кролдруп
5
Гамберини
21
Паскуаль
32
Маркьонни
10
Д'Агостино
18
Монтоливо
19
Джилардино
7
Черчи
15
Бабакар
5
Казарини
16
Радованович
16
Радованович
5
Казарини
11
Рамирес
77
Хименес
77
Хименес
11
Рамирес
14
Делла Рокка
26
Силигарди
26
Силигарди
14
Делла Рокка
32
Маркьонни
11
Сантана
11
Сантана
32
Маркьонни
7
Черчи
22
Льяич
22
Льяич
7
Черчи
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Антонио Буске
ПП
Главный тренер
Альберто Малезани
90
Андреа Секулин
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
24
Антонио Буске
ПП
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
23
Марио Болатти
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
Главный тренер
Альберто Малезани
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Болонья - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Ренато ДальАра
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