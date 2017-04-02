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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Болонья
Фиорентина - Болонья: обзор матча 02 апреля 2017
Фиорентина
02.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
51'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Болонья
90'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
К. Тельо
84'
Желтая карточка
С. Кристофоро
78'
77'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
В. Торосидис
Желтая карточка
Н. Томович
70'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Й. Иличич
70'
Желтая карточка
М. Бадель
59'
54'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Ф. Вивиани
54'
Замена
А. Надь
️️️️
С. Таидер
ГОЛ! 1:0!
Х. Бабакар
51'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Калинич
45'
29'
Желтая карточка
М. Дестро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Карлос Санчес
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЛП
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
43
Федерико Вивиани
АП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
27
Фабио Майстро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-4-1-2
16
Тэтэрушану
15
Санчес
13
Астори
4
Томович
19
Милич
47
Бадель
41
Кристофоро
6
Валеро
37
Тельо
72
Иличич
9
Калинич
4-1-3-2-1
83
Миранте
15
Мбайе
22
Майетта
5
Гастальделло
35
Торосидис
5
Пульгар
8
Таидер
30
Донса
7
Крейчи
43
Вивиани
90
Верди
21
Дестро
37
Тельо
14
Кьеза
14
Кьеза
37
Тельо
72
Иличич
17
Сапонара
17
Сапонара
72
Иличич
9
Калинич
15
Бабакар
15
Бабакар
9
Калинич
35
Торосидис
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
35
Торосидис
43
Вивиани
21
Джемаили
21
Джемаили
43
Вивиани
8
Таидер
6
Надь
6
Надь
8
Таидер
Остались в запасе
Фиорентина
Болонья
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
27
Фабио Майстро
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Фиорентина - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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