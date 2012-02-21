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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 21 февраля 2012
Болонья
21.02.2012, вторник, 21:30
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Фиорентина
30'
А. Диаманти
43'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
Желтая карточка
М. Кассани
Замена
Н. Черубин
️️️️
Д. Портанова
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Настасич
Замена
П. Коне
️️️️
Г. Рамирес
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
А. Салифу
️️️️
Х. Варгас
Красная карточка
Р. Оливера
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамирес
Пас отдал
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Х. Варгас
ГОЛ! 1:0!
А. Диаманти
20'
Желтая карточка
А. Гамберини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
15
Диего Перес
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Гастон Рамирес
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Артур Боруц
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
10
Андреа Лаццари
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-2-3-1
1
Жилле
33
Рубин
15
Антонссон
24
Раджи
90
Портанова
15
Перес
16
Мудингай
56
Пульцетти
11
Рамирес
23
Диаманти
9
Ди Вайо
4-4-2
1
Боруц
6
Кассани
5
Гамберини
14
Натали
22
Настасич
10
Лаццари
83
Оливера
18
Монтоливо
11
Варгас
11
Амаури
9
Йоветич
90
Портанова
3
Черубин
3
Черубин
90
Портанова
11
Рамирес
33
Коне
33
Коне
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
22
Настасич
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
22
Настасич
11
Варгас
20
Салифу
20
Салифу
11
Варгас
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
Остались в запасе
33
Нето
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Болонья - Фиорентина
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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