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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Фиорентина
Болонья - Фиорентина: обзор матча 05 декабря 2021
Болонья
05.12.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 3
Завершен
Фиорентина
42'
М. Барроу
83'
А. Хики
33'
Ю. Мале
52'
К. Бираги
67'
Д. Влахович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Фиорентина
90'
Желтая карточка
С. Амрабат
85'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Л. Торрейра
84'
Замена
С. Амрабат
️️️️
К. Бираги
84'
Замена
А. Терзич
️️️️
Р. Соттиль
ГОЛ! 2:3!
А. Хики
Пас отдал
Р. Орсолини
83'
78'
Замена
А. Дункан
️️️️
Ю. Мале
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Домингес
78'
78'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
К. Бонифази
️️️️
Г. Медель
72'
67'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Влахович
64'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Н. Сансоне
62'
Замена
А. Хики
️️️️
М. Дийкс
62'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Л. Де Сильвестри
61'
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Бираги
Желтая карточка
А. Теате
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
М. Сванберг
42'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мале
Пас отдал
Н. Гонсалес
25'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Желтая карточка
Н. Домингес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Марко Молла
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скорупски
35
Дийкс
3
Теате
5
Сумаоро
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
8
Домингес
11
Сансоне
21
Сориано
99
Барроу
4-1-2-2-1
1
Террачиано
20
Одриосола
31
Миленкович
28
Мартинес
3
Бираги
34
Торрейра
7
Бонавентура
14
Мале
23
Соттиль
31
Гонсалес
28
Влахович
35
Дийкс
2
Хики
2
Хики
35
Дийкс
17
Медель
33
Бонифази
33
Бонифази
17
Медель
8
Домингес
25
Вигнато
25
Вигнато
8
Домингес
29
Де Сильвестри
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
29
Де Сильвестри
11
Сансоне
7
Орсолини
7
Орсолини
11
Сансоне
23
Соттиль
3
Терзич
3
Терзич
23
Соттиль
14
Мале
32
Дункан
32
Дункан
14
Мале
3
Бираги
4
Амрабат
4
Амрабат
3
Бираги
34
Торрейра
17
Сапонара
17
Сапонара
34
Торрейра
31
Гонсалес
7
Кальехон
7
Кальехон
31
Гонсалес
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Марко Молла
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
25
Марко Молла
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Болонья - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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