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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 02 ноября 2019
Марсель
02.11.2019, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
47'
М. Сансон
79'
Габриэль (АГ)
83'
А. Сумаоро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
Замена
К. Строотман
️️️️
В. Ронжье
90'
Желтая карточка
Ж. Амави
83'
83'
Желтая карточка
В. Осимхен
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Сумаоро
Пас отдал
Ю. Языджи
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Габриэль
79'
78'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
Замена
М. Лопес
️️️️
М. Сансон
78'
74'
Замена
Ж. Бамба
️️️️
Т. Джало
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Б. Сарр
74'
65'
Замена
В. Осимхен
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 1:0!
М. Сансон
Пас отдал
Б. Камара
47'
33'
Желтая карточка
Н. Иконе
23'
Желтая карточка
Т. Джало
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Манданда
70
Сарр
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
2
Сакаи
8
Сансон
21
Ронжье
10
Пайет
9
Бенедетто
3-3-1-2-1
16
Меньян
35
Джало
6
Габриэль
5
Сумаоро
2
Челик
34
Сумаре
17
Рейнилду
21
Андре
93
Иконе
97
Языджи
14
Реми
8
Сансон
20
Лопес
20
Лопес
8
Сансон
21
Ронжье
8
Строотман
8
Строотман
21
Ронжье
70
Сарр
28
Радоньич
28
Радоньич
70
Сарр
35
Джало
19
Бамба
19
Бамба
35
Джало
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
14
Реми
45
Осимхен
45
Осимхен
14
Реми
Остались в запасе
Марсель
Лилль
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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