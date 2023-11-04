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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 04 ноября 2023
Марсель
04.11.2023, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лилль
90'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
Ю. Языджи
90'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
А. Гомес
79'
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Э. Жегрова
Замена
Витинья
️️️️
И. Сарр
77'
Замена
Х. Корреа
️️️️
П. Обамеянг
77'
73'
Желтая карточка
Ю. Языджи
71'
Замена
А. Унас
️️️️
И. Кавалейру
70'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Ж. Верету
68'
Замена
Б. Мейте
️️️️
С. Жиго
68'
Желтая карточка
С. Жиго
53'
Желтая карточка
А. Арит
42'
27'
Желтая карточка
Б. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
(К)
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
9
Витинья
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
4-3-2-1
13
Лопес
6
Лоди
2
Жиго
99
Мбемба
92
Клосс
21
Ронжье
17
Верету
19
Кондогбиа
77
Арит
7
Сарр
7
Обамеянг
4-3-3
30
Шевалье
22
Сантуш
4
Александро
15
Йоро
31
Исмаили
21
Андре
6
Бенталеб
7
Гомес
8
Иван Кавалейру
97
Языджи
11
Жегрова
2
Жиго
18
Мейте
18
Мейте
2
Жиго
17
Верету
7
Ндиайе
7
Ндиайе
17
Верету
7
Сарр
9
Витинья
9
Витинья
7
Сарр
7
Обамеянг
32
Корреа
32
Корреа
7
Обамеянг
7
Гомес
10
Харальдссон
10
Харальдссон
7
Гомес
11
Жегрова
5
Кабелла
5
Кабелла
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
96
Унас
96
Унас
8
Иван Кавалейру
97
Языджи
15
Дэвид
15
Дэвид
97
Языджи
Остались в запасе
Марсель
Лилль
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
66
Ноам Майока-Тика
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
32
Айюб Буадди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Велодром
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