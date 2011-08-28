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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 28 августа 2011
Лилль
28.08.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 2
Завершен
Марсель
12'
М. Сов
64'
О. Шеджу
71'
М. Сов (П)
55'
М. Вальбуэна
59'
М. Вальбуэна
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
+2
Желтая карточка
Ж. Айю
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Желтая карточка
И. Гуйе
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Пайет
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Сов
Желтая карточка
Р. Фанни
Замена
А. Жиньяк
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 2:2!
О. Шеджу
Пас отдал
М. Сов
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Б. Педретти
Желтая карточка
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:2!
М. Вальбуэна
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
Замена
П. Суаре
️️️️
М. Баша
Травма
М. Баша
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
Р. Мавуба
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Р. Мавуба
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
27
Орельен Шеджу
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
18
Франк Берья
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЛП
25
Бенуа Педретти
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
15
Флоран Бальмон
ПП
10
Эден Азар
ЛФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
20
Сулейман Диавара
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Бенуа Шейру
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
12
Омар Ваде
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
27
Шеджу
25
Баша
18
Берья
26
Дебюши
24
Мавуба
25
Педретти
15
Бальмон
10
Пайет
10
Азар
17
Сов
4-3-2-1
30
Манданда
3
Аспиликуэта
16
Фанни
21
Морель
20
Диавара
8
Шейру
12
Диарра
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
24
Айю
14
Реми
25
Баша
27
Суаре
27
Суаре
25
Баша
10
Пайет
5
Гуйе
5
Гуйе
10
Пайет
25
Педретти
7
Обраньяк
7
Обраньяк
25
Педретти
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
10
Жиньяк
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Лилль
Марсель
12
Омар Ваде
ЦФ
1
Винсент Эньяма
ВР
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Омар Ваде
ЦФ
1
Винсент Эньяма
ВР
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Лилль - Марсель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:55 (прямая)
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