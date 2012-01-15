Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 15 января 2012
Марсель
15.01.2012, воскресенье, 23:59
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
61'
Л. Реми
83'
Л. Реми
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
Замена
Д. Траоре
️️️️
Л. Реми
+1
Замена
Д. Бруно
️️️️
И. Йелень
Замена
Р. Фанни
️️️️
Л. Гонсалес
ГОЛ! 2:0!
Л. Реми
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
И. Гуйе
️️️️
Л. Боннар
Желтая карточка
М. Вальбуэна
Замена
Д. Пайет
️️️️
Б. Педретти
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
Пас отдал
М. Вальбуэна
Замена
Брандао
️️️️
Б. Шейру
Желтая карточка
Ж. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Жереми Морель
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
ПП
31
Морган Амалфитано
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
27
Папе Суаре
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЛП
27
Иренеуш Йелень
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
12
Джо Коул
ПВ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Марсель
1
Женнаро Брасильяно
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
29
Крис Н'Киасала
ЦП
11
Брандао
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Димитри Пайет
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
21
Морель
25
Мбиа
63
Н'Кулу
3
Аспиликуэта
8
Шейру
12
Диарра
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
31
Амалфитано
14
Реми
4-3-2-1
1
Ландро
21
Боннар
27
Шеджу
14
Розегнал
27
Суаре
15
Бальмон
24
Мавуба
25
Педретти
12
Коул
27
Йелень
10
Азар
14
Реми
13
Траоре
13
Траоре
14
Реми
27
Гонсалес
16
Фанни
16
Фанни
27
Гонсалес
8
Шейру
11
Брандао
11
Брандао
8
Шейру
25
Педретти
10
Пайет
10
Пайет
25
Педретти
21
Боннар
5
Гуйе
5
Гуйе
21
Боннар
27
Йелень
9
Бруно
9
Бруно
27
Йелень
Остались в запасе
Марсель
Лилль
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
29
Крис Н'Киасала
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Винсент Эньяма
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
29
Крис Н'Киасала
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
29
Биллел Омрани
ЦФ
Остались в запасе
1
Винсент Эньяма
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Марсель - Лилль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Марсель
Лилль
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+