19 января в рамках 22 тура английской Премьер-лиги «Брайтон» примет «Борнмут». Соседи по южному побережью подходят к очной встрече в разном турнирном положении, но с похожими игровыми тенденциями: обе команды стабильно забивают, при этом регулярно допускают ошибки в обороне. Это создает предпосылки для открытого и результативного матча.

«Брайтон»

Команда уверенно провела последние туры, сумев отобрать очки у «Манчестер Сити» и одержать победу в Кубке Англии над «Манчестер Юнайтед». В Премьер-лиге «Брайтон» не проигрывает три тура подряд и забивает в четырех матчах кряду. В последних пяти встречах команда отличилась восемь раз, но и пропустила шесть мячей, что говорит о балансе между атакой и не самой надежной защитой. На своем поле «Брайтон» традиционно действует агрессивнее и часто навязывает соперникам высокий темп.

«Борнмут»

«Борнмут» продолжает нестабильный отрезок сезона, чередуя яркие победы с провалами в обороне. Команда забивает в шести турах подряд, а в последних пяти матчах Премьер-лиги отметилась 11 голами. При этом защита остается слабым местом: 14 пропущенных мячей за тот же период и серия из шести матчей с пропущенными голами. На выезде «Борнмут» не выигрывает уже девять туров подряд, что заметно снижает его шансы на положительный результат.

Факты о командах

«Брайтон»

Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в 5 матчах подряд

В среднем 1.60 забитых и 1.20 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Борнмут» в 4 последних домашних очных встречах

«Борнмут»

Забивает в 7 матчах подряд

Не выигрывает в 9 последних гостевых матчах АПЛ

В среднем 2.20 забитых и 2.80 пропущенных гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Брайтон» – «Борнмут»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч матч располагает к результативному сценарию. «Брайтон» выглядит стабильнее и уверенно играет дома, но «Борнмут» способен ответить голом, учитывая его атакующую серию. Высокая вероятность обмена мячами и пробития общего тотала делает ставки на голы наиболее логичными.

Рекомендованные ставки