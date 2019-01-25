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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 25 января 2019
Марсель
25.01.2019, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
90+5'
М. Балотелли
45+2'
Н. Пепе (П)
90+3'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лилль
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
К. Строотман
90'
+5
90'
+5
Замена
Л. Реми
️️️️
Н. Пепе
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Н. Пепе
Пас отдал
Н. Иконе
Желтая карточка
Роланду
90'
88'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Р. Леау
Замена
К. Роккья
️️️️
Ж. Амави
88'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Б. Камара
74'
Замена
М. Балотелли
️️️️
К. Митроглу
74'
Желтая карточка
Н. Радоньич
73'
70'
Желтая карточка
Шека
Красная карточка
Ф. Товен
67'
66'
Желтая карточка
Р. Леау
50'
Желтая карточка
А. Сумаоро
49'
Замена
Ж. Пье
️️️️
З. Челик
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Пепе
Желтая карточка
К. Строотман
45'
+1
Желтая карточка
Л. Густаво
45'
+1
Желтая карточка
Б. Камара
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
45
Марио Балотелли
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
7
Луис Араухо
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Манданда
23
Амави
6
Роланду
70
Сарр
8
Камара
14
Густаво
20
Лопес
8
Строотман
28
Радоньич
10
Товен
11
Митроглу
4-1-1-3-1
16
Меньян
2
Челик
5
Сумаоро
99
Коне
6
Фонте
23
Мендес
8
Шека
93
Иконе
19
Бамба
27
Леау
19
Пепе
8
Камара
9
Н'Жи
9
Н'Жи
8
Камара
23
Амави
20
Роккья
20
Роккья
23
Амави
11
Митроглу
45
Балотелли
45
Балотелли
11
Митроглу
2
Челик
26
Пье
26
Пье
2
Челик
27
Леау
34
Сумаре
34
Сумаре
27
Леау
19
Пепе
14
Реми
14
Реми
19
Пепе
Остались в запасе
Марсель
Лилль
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Марсель - Лилль
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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