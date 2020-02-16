Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 16 февраля 2020
Лилль
16.02.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
51'
В. Осимхен
66'
Рейнилду (АГ)
69'
Д. Бенедетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
90'
+3
Желтая карточка
К. Строотман
90'
+1
Желтая карточка
М. Аке
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бенедетто
Пас отдал
В. Жермен
66'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Рейнилду
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Ж. Бамба
51'
35'
Желтая карточка
Д. Бенедетто
30'
Желтая карточка
Ж. Амави
9'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
4-1-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
35
Джало
6
Фонте
2
Челик
8
Саншеш
19
Бамба
93
Иконе
14
Реми
45
Осимхен
3-3-2-2
30
Манданда
70
Сарр
27
Гонсалес
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
8
Камара
23
Амави
8
Сансон
21
Ронжье
98
Жермен
9
Бенедетто
Остались в запасе
Лилль
Марсель
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Лео Жардим
ВР
10
Николас Гайтан
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Лилль - Марсель
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Новости команд
Все
Лилль
Марсель
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+