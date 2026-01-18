19 января в рамках 18 тура чемпионата Турции «Гезтепе» примет «Ризеспор». Хозяева уверенно проводят текущий сезон и закрепились в зоне еврокубков, тогда как гости располагаются в середине таблицы и продолжают набирать очки за счет результативной, но нестабильной игры. Матч обещает быть напряженным, однако статистика и форма команд склоняют чашу весов в пользу «Гезтепе».

«Гезтепе»

Команда находится в хорошем игровом тонусе и одержала три победы подряд в Суперлиге. В последнем туре был обыгран «Самсунспор» со счетом 2:0, что подтвердило надежность обороны и умение реализовывать моменты. «Гезтепе» стабильно забивает – голы фиксировались в четырех матчах подряд, а в среднем команда отличается 1.20 раза за игру. При этом оборона выглядит организованно: всего 4 пропущенных мяча в пяти последних встречах.

«Ризеспор»

Гости подходят к матчу с менее стабильными результатами. Поражение от «Бешикташа» (0:1) вновь подчеркнуло проблемы в игре против команд верхней части таблицы. Несмотря на то что «Ризеспор» забивает в среднем 1.60 гола за матч, оборона часто дает сбои – команда пропускает в пяти матчах подряд. На выезде «Ризеспор» способен навязать борьбу, но редко удерживает преимущество до финального свистка.

Факты о командах

«Гезтепе»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забивает в 10 последних матчах против «Ризеспора»

«Ризеспор»

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 1.60 пропущенных гола за игру

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Ризеспор»

«Гезтепе» демонстрирует более сбалансированную игру и уверенно действует дома, что подтверждается очными встречами и текущей серией побед. «Ризеспор» способен отличиться, но его оборонительные проблемы на фоне активной атаки хозяев могут стать решающим фактором. При поддержке своих трибун «Гезтепе» имеет хорошие шансы продолжить успешную серию.

