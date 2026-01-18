Введите ваш ник на сайте
«Гезтепе» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 19 января 2026 с коэффициентом 1.9

18 января 2026 10:22
Гезтепе - Ризеспор
19 янв. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Гезтепе»
Сделать ставку

19 января в рамках 18 тура чемпионата Турции «Гезтепе» примет «Ризеспор». Хозяева уверенно проводят текущий сезон и закрепились в зоне еврокубков, тогда как гости располагаются в середине таблицы и продолжают набирать очки за счет результативной, но нестабильной игры. Матч обещает быть напряженным, однако статистика и форма команд склоняют чашу весов в пользу «Гезтепе».

«Гезтепе»

Команда находится в хорошем игровом тонусе и одержала три победы подряд в Суперлиге. В последнем туре был обыгран «Самсунспор» со счетом 2:0, что подтвердило надежность обороны и умение реализовывать моменты. «Гезтепе» стабильно забивает – голы фиксировались в четырех матчах подряд, а в среднем команда отличается 1.20 раза за игру. При этом оборона выглядит организованно: всего 4 пропущенных мяча в пяти последних встречах.

«Ризеспор»

Гости подходят к матчу с менее стабильными результатами. Поражение от «Бешикташа» (0:1) вновь подчеркнуло проблемы в игре против команд верхней части таблицы. Несмотря на то что «Ризеспор» забивает в среднем 1.60 гола за матч, оборона часто дает сбои – команда пропускает в пяти матчах подряд. На выезде «Ризеспор» способен навязать борьбу, но редко удерживает преимущество до финального свистка.

Факты о командах

«Гезтепе»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забивает в 10 последних матчах против «Ризеспора»

«Ризеспор»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.60 пропущенных гола за игру
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Ризеспор»

«Гезтепе» демонстрирует более сбалансированную игру и уверенно действует дома, что подтверждается очными встречами и текущей серией побед. «Ризеспор» способен отличиться, но его оборонительные проблемы на фоне активной атаки хозяев могут стать решающим фактором. При поддержке своих трибун «Гезтепе» имеет хорошие шансы продолжить успешную серию.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.9
  • Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85

1.90
Победа «Гезтепе»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
