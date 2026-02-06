Введите ваш ник на сайте
«Севилья» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 7 февраля 2026 с коэффициентом 2.55

06 февраля 2026 9:55
Севилья - Жирона
08 февр. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Фора «Жирона» (0)
Сделать ставку

В матче 23-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» примет «Жирону». Встреча принципиальна для обеих команд, находящихся в середине таблицы и разделeнных всего одним очком. Хозяева (15-е место) переживают глубокий кризис, особенно в обороне, в то время как гости (12-е место) выглядят более сбалансированно и имеют психологическое преимущество в личных встречах.

«Севилья»

Команда находится в одном из худших периодов в сезоне, что подтверждает разгромное поражение от «Мальорки» (4:1). Основная проблема – катастрофическая игра в обороне: в последних 5 матчах пропущено 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а серия без «сухих» ворот длится уже 7 матчей. В атаке «Севилья» нестабильна и забивает в среднем всего 1.00 гол за игру. Лучший бомбардир Акор Адамс (6 голов) не может вытянуть команду в одиночку.

«Жирона»

Гости демонстрируют противоположные тенденции, делая ставку на надeжную оборону. В последних 5 матчах они пропустили всего 3 гола (в среднем 0.60 за игру), что является одним из лучших показателей в лиге. В атаке команда не столь эффектна (1.20 гола в среднем), но имеет своего лидера – Владислава Ваната (8 голов). При этом «Жирона» традиционно непроста для «Севильи», особенно в гостях.

Факты о командах:

«Севилья»

  • Занимает 15-е место с 24 очками.
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

«Жирона»

  • Занимает 12-е место с 25 очками.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Побеждала в 3 последних гостевых матчах против «Севильи».

Прогноз на матч «Севилья» – «Жирона»

Анализ данных делает «Жирону» фаворитом встречи, несмотря на выездной статус. Ключевым фактором является вопиющая слабость обороны «Севильи», которая пропускает в каждой игре и демонстрирует худшие показатели в лиге на текущем отрезке (2.20 пропуска в среднем). Эта уязвимость идеально ложится на стиль «Жироны», которая не отличается высокой результативностью, но умело использует ограниченное количество моментов, особенно в атаке через Ваната. При этом собственная надeжная оборона гостей (0.60 пропуска в среднем) станет серьeзным препятствием для нестабильной атаки хозяев. Личные встречи лишь усиливают аргументы в пользу гостей: «Жирона» выигрывала в трeх последних выездных матчах против «Севильи», что говорит о серьeзном психологическом перевесе и тактическом понимании того, как обыгрывать этого соперника. «Севилья», находясь в кризисе и под давлением домашней публики, будет вынуждена атаковать, что оставит пространство для контратак гостей. Учитывая оборонительную дисциплину «Жироны», матч, скорее всего, не будет изобиловать голами, но гости имеют все шансы забить один-два раза и удержать преимущество. Наиболее вероятным исходом видится победа или ничья «Жироны» в мало голевом матче, где «Севилье» будет крайне сложно не только победить, но и в целом сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Жирона» (0) – коэффициент 2.55
  • Тотал голов меньше 2.5

2.55
Фора «Жирона» (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Жирона Севилья
