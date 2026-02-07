В матче 21-го тура Лиги 1 «Ницца» на «Альянц Ривьера» принимает «Монако». Обе команды находятся в середине таблицы и демонстрируют нестабильную игру: хозяева (13-е место, 22 очка) показывают взрывную атаку, но катастрофическую оборону, а гости (10-е место, 27 очков) чередуют яркие победы с неожиданными поражениями. Матч традиционно бывает результативным и непредсказуемым.

«Ницца»

Команда переживает период крайней нестабильности в защите, пропуская в 18 матчах подряд. Однако в атаке «Ницца» выглядит грозно, забивая в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 турах и демонстрируя одну из лучших атак в лиге по текущей форме. Главная угроза – Софиан Диоп (9 голов). Дома «орлы» чувствуют себя уверенно, не проигрывая 5 матчей подряд.

«Монако»

Ситуация в стане «Монако» парадоксальна: после разгромной победы над «Ренном» (4:0) последовало поражение в Кубке Франции, а до этого – тяжелейшее поражение в Лиге чемпионов. Команда обладает атакующим потенциалом (Фоларин Балогун, 8 голов), но оборона крайне ненадежна, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. На выезде «Монако» способен на любой результат.

Факты о командах:

«Ницца»

Не проигрывает в 5 последних домашних матчах Лиги 1.

Имеет худшую оборонительную серию в лиге, пропуская в 18 матчах подряд.

Обладает одной из лучших атак в лиге по текущей форме, забивая в среднем 2.40 гола за игру.

«Монако»

Не проигрывает «Ницце» в гостях в 6 из 8 последних очных встреч.

Демонстрирует нестабильную оборону, пропуская в среднем 1.80 гола за игру.

Забивает «Ницце» в 4 последних очных матчах.

Прогноз на матч «Ницца» – «Монако»

Анализ данных предвещает один из самых результативных и открытых матчей тура. Ключевым фактором является абсолютно беззащитная оборона «Ниццы», которая не сохраняла свои ворота в неприкосновенности 18 матчей подряд. Это – идеальные условия для атакующего «Монако», который и сам регулярно забивает в этом противостоянии. При этом «Ницца» дома – это голевая машина, забивающая в среднем 2.40 гола за матч и не знающая поражений на своем поле в последнее время. Оба клуба предпочитают атакующий футбол и имеют серьeзные проблемы с оборонительной дисциплиной. История личных встреч также подтверждает тенденцию к обмену голами: в последних 5 очных матчах команды забивали друг другу. Ожидается, что матч с первых минут пойдет по обоюдоатакующему сценарию с большим количеством моментов у обеих ворот. Ни одна из команд не сможет или не захочет надежно закрыться, делая ставку на свою атакующую мощь. В такой игре больше шансов у хозяев, которые находятся в лучшей голевой форме и играют на своем поле, но «Монако» с его историческим преимуществом в гостях в этом противостоянии способен на сенсацию. Вероятнее всего, зрителей ждет ничья с обоюдными голами или победа одной из сторон с разницей в один мяч в тотально атакующем матче.

Рекомендованные ставки: