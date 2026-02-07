Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ницца» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.47

07 февраля 2026 9:11
Ницца - Монако
08 февр. 2026, воскресенье 17:00 | Франция. Лига 1, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Обе команды забьют — Да
Сделать ставку

В матче 21-го тура Лиги 1 «Ницца» на «Альянц Ривьера» принимает «Монако». Обе команды находятся в середине таблицы и демонстрируют нестабильную игру: хозяева (13-е место, 22 очка) показывают взрывную атаку, но катастрофическую оборону, а гости (10-е место, 27 очков) чередуют яркие победы с неожиданными поражениями. Матч традиционно бывает результативным и непредсказуемым.

«Ницца»

Команда переживает период крайней нестабильности в защите, пропуская в 18 матчах подряд. Однако в атаке «Ницца» выглядит грозно, забивая в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 турах и демонстрируя одну из лучших атак в лиге по текущей форме. Главная угроза – Софиан Диоп (9 голов). Дома «орлы» чувствуют себя уверенно, не проигрывая 5 матчей подряд.

«Монако»

Ситуация в стане «Монако» парадоксальна: после разгромной победы над «Ренном» (4:0) последовало поражение в Кубке Франции, а до этого – тяжелейшее поражение в Лиге чемпионов. Команда обладает атакующим потенциалом (Фоларин Балогун, 8 голов), но оборона крайне ненадежна, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. На выезде «Монако» способен на любой результат.

Факты о командах:

«Ницца»

  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах Лиги 1.
  • Имеет худшую оборонительную серию в лиге, пропуская в 18 матчах подряд.
  • Обладает одной из лучших атак в лиге по текущей форме, забивая в среднем 2.40 гола за игру.

«Монако»

  • Не проигрывает «Ницце» в гостях в 6 из 8 последних очных встреч.
  • Демонстрирует нестабильную оборону, пропуская в среднем 1.80 гола за игру.
  • Забивает «Ницце» в 4 последних очных матчах.

Прогноз на матч «Ницца» – «Монако»

Анализ данных предвещает один из самых результативных и открытых матчей тура. Ключевым фактором является абсолютно беззащитная оборона «Ниццы», которая не сохраняла свои ворота в неприкосновенности 18 матчей подряд. Это – идеальные условия для атакующего «Монако», который и сам регулярно забивает в этом противостоянии. При этом «Ницца» дома – это голевая машина, забивающая в среднем 2.40 гола за матч и не знающая поражений на своем поле в последнее время. Оба клуба предпочитают атакующий футбол и имеют серьeзные проблемы с оборонительной дисциплиной. История личных встреч также подтверждает тенденцию к обмену голами: в последних 5 очных матчах команды забивали друг другу. Ожидается, что матч с первых минут пойдет по обоюдоатакующему сценарию с большим количеством моментов у обеих ворот. Ни одна из команд не сможет или не захочет надежно закрыться, делая ставку на свою атакующую мощь. В такой игре больше шансов у хозяев, которые находятся в лучшей голевой форме и играют на своем поле, но «Монако» с его историческим преимуществом в гостях в этом противостоянии способен на сенсацию. Вероятнее всего, зрителей ждет ничья с обоюдными голами или победа одной из сторон с разницей в один мяч в тотально атакующем матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.47
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.65

1.47
Обе команды забьют — Да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Монако Ницца
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 