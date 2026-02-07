В 25-м туре АПЛ «Брайтон» на своeм поле встретится с «Кристал Пэлас». Обе команды испытывают проблемы: хозяева не побеждают 4 тура, а гости не выигрывают уже 9 матчей подряд в чемпионате. Матч критически важен для улучшения турнирного положения обоих коллективов.

«Брайтон»

Команда демонстрирует противоречивую игру. С одной стороны, «сороки» забивают в 8 матчах подряд в АПЛ и не проигрывают в 6 из 8 последних туров. С другой – они не могут переломить серию без побед (4 матча) из1за нестабильной обороны, пропускающей в 5 последних играх. Главная угроза – Дэнни Уэлбек (9 голов).

«Кристал Пэлас»

Ситуация в стане «орлов» близка к критике. Команда не знает побед в АПЛ 9 туров, обладает самой низкой результативностью в лиге (0.80 гола в среднем за последние 5 игр) и проблемной обороной (1.60 пропуска в среднем). Единственный лучик – Жан-Филипп Матета (10 голов) и факт, что команда забила в 3 последних турах.

Факты о командах:

«Брайтон»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей АПЛ.

Забивает в 8 матчах подряд в Премьер-лиге.

Забивал «Кристал Пэлас» в 10 из 12 последних личных встреч.

«Кристал Пэлас»

Не выигрывает в 9 последних матчах АПЛ.

Пропускает в 4 последних турах чемпионата.

Забивает в 3 последних матчах лиги.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас»

Анализ данных указывает на тактическое противостояние с преимуществом хозяев. «Брайтон» обладает ключевыми козырями: домашний матч, длительная серия результативных игр (забивает в 8 матчах кряду) и историческое преимущество над соперником (забивает в 10 из 12 встреч). «Кристал Пэлас» находится в глубоком кризисе, демонстрируя слабую игру, особенно в атаке. Однако гости забили в трeх последних турах, а оборона «Брайтона» не надежна. Ожидается, что «сороки» будут контролировать игру и, используя свою атакующую стабильность, забьют. «Пэлас», скорее всего, сосредоточится на обороне и будет опасен в контратаках и на стандартах. Учитывая крайне низкую результативность гостей, их шансы на победу минимальны, но гол забить они могут. Основной прогноз – победа «Брайтона» в матче, где обе команды имеют шансы отличиться.

Рекомендованные ставки: