Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брайтон» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 2

07 февраля 2026 8:32
Брайтон - Кристал Пэлас
08 февр. 2026, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа Брайтона
Сделать ставку

В 25-м туре АПЛ «Брайтон» на своeм поле встретится с «Кристал Пэлас». Обе команды испытывают проблемы: хозяева не побеждают 4 тура, а гости не выигрывают уже 9 матчей подряд в чемпионате. Матч критически важен для улучшения турнирного положения обоих коллективов.

«Брайтон»

Команда демонстрирует противоречивую игру. С одной стороны, «сороки» забивают в 8 матчах подряд в АПЛ и не проигрывают в 6 из 8 последних туров. С другой – они не могут переломить серию без побед (4 матча) из1за нестабильной обороны, пропускающей в 5 последних играх. Главная угроза – Дэнни Уэлбек (9 голов).

«Кристал Пэлас»

Ситуация в стане «орлов» близка к критике. Команда не знает побед в АПЛ 9 туров, обладает самой низкой результативностью в лиге (0.80 гола в среднем за последние 5 игр) и проблемной обороной (1.60 пропуска в среднем). Единственный лучик – Жан-Филипп Матета (10 голов) и факт, что команда забила в 3 последних турах.

Факты о командах:

«Брайтон»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей АПЛ.
  • Забивает в 8 матчах подряд в Премьер-лиге.
  • Забивал «Кристал Пэлас» в 10 из 12 последних личных встреч.

«Кристал Пэлас»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах АПЛ.
  • Пропускает в 4 последних турах чемпионата.
  • Забивает в 3 последних матчах лиги.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Кристал Пэлас»

Анализ данных указывает на тактическое противостояние с преимуществом хозяев. «Брайтон» обладает ключевыми козырями: домашний матч, длительная серия результативных игр (забивает в 8 матчах кряду) и историческое преимущество над соперником (забивает в 10 из 12 встреч). «Кристал Пэлас» находится в глубоком кризисе, демонстрируя слабую игру, особенно в атаке. Однако гости забили в трeх последних турах, а оборона «Брайтона» не надежна. Ожидается, что «сороки» будут контролировать игру и, используя свою атакующую стабильность, забьют. «Пэлас», скорее всего, сосредоточится на обороне и будет опасен в контратаках и на стандартах. Учитывая крайне низкую результативность гостей, их шансы на победу минимальны, но гол забить они могут. Основной прогноз – победа «Брайтона» в матче, где обе команды имеют шансы отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Брайтона – коэффициент 2
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.92

2.00
Победа Брайтона
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Брайтон
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 