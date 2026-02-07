В матче 21-го тура Бундеслиги «Кельн» на «Рейн Энерги Штадион» принимает «РБ Лейпциг». Хозяева (10-е место, 23 очка) демонстрируют нестабильную игру в середине таблицы, в то время как гости (5-е место, 36 очков) борются за место в зоне Лиги чемпионов и стремятся отыграться после обидного домашнего поражения. История личных встреч в последние годы складывается в пользу «Лейпцига».

«Кельн»

Команда показывает противоречивые результаты. С одной стороны, «козлы» демонстрируют атакующий потенциал, забивая в 6 матчах подряд и в среднем 1.40 гола за игру. Главная угроза – Саид Эль Мала (7 голов). С другой стороны, оборона команды крайне ненадежна, пропуская в 15 из 17 последних матчей (в среднем 1.60 гола за игру). Это делает «Кельн» уязвимым против любой организованной атаки.

«РБ Лейпциг»

«Быки» находятся в хорошей атакующей форме, забивая в 9 матчах подряд, однако их защитные порядки в последнее время дают сбои (1.60 пропуска в среднем за игру). Команда пропускает и забивает в каждом из последних матчей. Главная ударная сила – Кристоф Баумгартнер (10 голов). После поражения от «Майнца» (1:2) «Лейпциг» будет мотивирован реабилитироваться.

Факты о командах:

«Кельн»

Забивает в 6 последних матчах Бундеслиги и в 5 матчах подряд.

Пропускает в 15 из 17 последних матчей, демонстрируя проблемы в обороне.

Проиграл «РБ Лейпциг» в 3 последних очных встречах, пропустив 14 голов.

«РБ Лейпциг»

Забивает в 9 последних матчах Бундеслиги.

Имеет нестабильную оборону, пропуская в среднем 1.60 гола за игру, но при этом результативен в атаке (1.60 гола в среднем).

Побеждал «Кельн» в 3 последних очных матчах с крупным счетом (3:1, 5:1, 6:0).

Прогноз на матч «Кельн» – «РБ Лейпциг»

Представленные данные однозначно указывают на результативный матч с перевесом в классе в сторону гостей. Ключевой фактор – катастрофически слабая оборона «Кельна», которая регулярно пропускает (в 15 из 17 матчей). Это играет на руку «РБ Лейпцигу», который стабильно забивает в 9 матчах подряд и имеет в атаке таких игроков, как Баумгартнер. История личных встреч также безжалостна к «Кельну»: три последние игры завершились уверенными победами «Лейпцига» с общим счетом 14:1. Однако «Кельн» в текущей форме не является легкой добычей: команда сама стабильно забивает и способна навязать борьбу, особенно дома. Проблема в том, что их атаке противостоит не самая надежная, но все же более качественная оборона гостей, а их защита – идеальная мишень для скоростных контратак «Лейпцига». Ожидается, что «РБ Лейпциг», используя свое превосходство в классе и историческое доминирование, возьмет игру под контроль. Их атака найдет бреши в обороне хозяев, но и «Кельн», благодаря своей серии результативных матчей, имеет все шансы отличиться в ответ. Прогнозируется победа «РБ Лейпциг» в матче с обменом голами, где «Кельн» также забьет, но не сможет компенсировать слабость своей защиты.

