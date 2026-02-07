В матче 24-го тура Серии А «Болонья» на стадионе «Ренато Даль-Ара» принимает «Парму». Обе команды переживают непростые времена: хозяева (10-е место, 30 очков) проигрывают 3 матча подряд в чемпионате, а гости (16-е место, 23 очка) не побеждают 4 тура и находятся близко к зоне вылета. Встреча двух кризисных коллективов станет проверкой на прочность и волю к победе.

«Болонья»

Команда находится в состоянии глубокого спада, особенно в обороне. «Болонья» пропускала в 11 последних матчах Серии А подряд, а в среднем за последние 5 игр – 2.00 гола за матч. Это главная проблема. При этом атака во главе с Риккардо Орсолини (11 голов) функционирует, команда забивает в 6 из 8 последних матчей (в среднем 1.60 гола). Однако домашняя форма ужасна – без побед в 5 последних играх.

«Парма»

Ситуация в стане «Пармы» также тревожна. Команда демонстрирует крайне слабую игру в атаке, забивая в среднем лишь 0.60 гола за игру в последних 5 турах. Оборона также хромает, пропуская в среднем 1.80 гола. Единственный позитивный момент – относительная устойчивость на выезде (не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей). Главная надежда – нападающий Матео Пеллегрино (9 голов).

Факты о командах:

«Болонья»

Проигрывает в 3 последних матчах Серии А и не выигрывает дома 5 матчей подряд.

Пропускает в 11 матчах подряд в чемпионате и в 17 из 19 последних.

Не проигрывает «Парме» в 12 из 14 последних очных встреч.

«Парма»

Не выигрывает в 4 последних матчах Серии А.

Обладает слабой атакой (0.60 гола в среднем) и нестабильной обороной (1.80 пропуска в среднем).

Не проигрывает в гостях в 5 из 7 последних матчей чемпионата.

Прогноз на матч «Болонья» – «Парма»

Анализ данных указывает на матч с предсказуемым обменом голами, но с тактическим перевесом «Болоньи». Ключевой фактор – чудовищно слабая оборона хозяев, которая гарантированно пропускает на протяжении 11 туров. Это даeт «Парме», даже с еe скромной атакой, реальный шанс забить. Однако «Болонья», в свою очередь, обладает более мощной и стабильной атакой (1.60 гола в среднем против 0.60 у гостей) и историческим преимуществом в очных встречах (без поражений в 12 из 14 матчей). Психологическое преимущество также на стороне хозяев, которые в этом сезоне уже дважды обыгрывали «Парму» (3:1 в чемпионате и 2:1 в Кубке). Ожидается, что «Болонья», несмотря на кризис и проблемы в защите, использует своe атакующее превосходство и историческую власть над соперником. Матч, вероятно, будет результативным с обоюдными голами, но класс атаки хозяев и их мотивация прервать серию поражений должны взять верх. Прогноз – победа «Болоньи» в матче, где обе команды забьют.

Рекомендованные ставки: