«Бешикташ» – «Галатасарай»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.48

06 марта 2026 10:52
Бешикташ - Галатасарай
07 мар. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Обе забьют — да
Сделать ставку

7 марта в 25 туре чемпионата Турции «Бешикташ» примет «Галатасарай». Это центральная встреча тура: хозяева идут четвертыми и набрали отличный ход, а гости лидируют в таблице и остаются самой результативной командой турнира. На фоне текущей формы обеих сторон матч выглядит потенциально ярким и результативным.

«Бешикташ»

«Бешикташ» после 24 туров набрал 46 очков и занимает 4 место. Команда находится в хорошем состоянии: три победы подряд в чемпионате и четыре победы подряд с учетом всех турниров. На этом отрезке особенно впечатляет атака – 14 голов за последние 5 матчей, в среднем 2.80 за игру.

Лидером нападения остается Эль-Билаль Туре, а сама команда забивает уже в 20 матчах чемпионата подряд. При этом дома «Бешикташ» традиционно играет смело и активно, что особенно важно перед матчем с лидером.

«Галатасарай»

«Галатасарай» идет первым с 58 очками после 24 туров. Команда больше всех забивает в лиге – 58 мячей, а лучшая разница голов в чемпионате только подтверждает ее статус фаворита сезона. В последних 5 матчах «Галатасарай» забил 12 голов, в среднем 2.40 за игру.

Но оборона не выглядит безупречной: 9 пропущенных за 5 матчей и серия из 6 встреч с пропущенными мячами. Это делает гостей очень опасными впереди, но не гарантирует им комфортной игры в защите.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Побеждает в 3 последних матчах чемпионата
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 20 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 2.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает «Галатасараю» дома в 8 из 10 последних матчей

«Галатасарай»

  • Лидер чемпионата после 24 туров
  • Больше всех забивает в турнире – 58 голов
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей чемпионата
  • В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против «Бешикташа»

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Галатасарай»

Обе команды подходят к дерби в хорошей атакующей форме. «Бешикташ» очень убедителен дома и стабильно забивает, а «Галатасарай» по сезону остается самой мощной командой впереди. При этом у обеих сторон есть проблемы в обороне: хозяева не всегда проводят матч без ошибок, а гости пропускают уже шесть встреч подряд.

По такому набору данных наиболее логично ждать открытый матч с голами в обе стороны. У «Галатасарая» чуть больше класса и глубины состава, но фактор поля и текущая форма «Бешикташа» делают сценарий с плотной борьбой очень вероятным.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.48
  • Тотал больше 2.5

1.48
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Галатасарай Бешикташ
