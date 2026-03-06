7 марта в 25 туре чемпионата Турции «Бешикташ» примет «Галатасарай». Это центральная встреча тура: хозяева идут четвертыми и набрали отличный ход, а гости лидируют в таблице и остаются самой результативной командой турнира. На фоне текущей формы обеих сторон матч выглядит потенциально ярким и результативным.

«Бешикташ»

«Бешикташ» после 24 туров набрал 46 очков и занимает 4 место. Команда находится в хорошем состоянии: три победы подряд в чемпионате и четыре победы подряд с учетом всех турниров. На этом отрезке особенно впечатляет атака – 14 голов за последние 5 матчей, в среднем 2.80 за игру.

Лидером нападения остается Эль-Билаль Туре, а сама команда забивает уже в 20 матчах чемпионата подряд. При этом дома «Бешикташ» традиционно играет смело и активно, что особенно важно перед матчем с лидером.

«Галатасарай»

«Галатасарай» идет первым с 58 очками после 24 туров. Команда больше всех забивает в лиге – 58 мячей, а лучшая разница голов в чемпионате только подтверждает ее статус фаворита сезона. В последних 5 матчах «Галатасарай» забил 12 голов, в среднем 2.40 за игру.

Но оборона не выглядит безупречной: 9 пропущенных за 5 матчей и серия из 6 встреч с пропущенными мячами. Это делает гостей очень опасными впереди, но не гарантирует им комфортной игры в защите.

Факты о командах

«Бешикташ»

Побеждает в 3 последних матчах чемпионата

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 20 последних матчах чемпионата

В среднем: 2.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает «Галатасараю» дома в 8 из 10 последних матчей

«Галатасарай»

Лидер чемпионата после 24 туров

Больше всех забивает в турнире – 58 голов

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей чемпионата

В среднем: 2.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах против «Бешикташа»

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Галатасарай»

Обе команды подходят к дерби в хорошей атакующей форме. «Бешикташ» очень убедителен дома и стабильно забивает, а «Галатасарай» по сезону остается самой мощной командой впереди. При этом у обеих сторон есть проблемы в обороне: хозяева не всегда проводят матч без ошибок, а гости пропускают уже шесть встреч подряд.

По такому набору данных наиболее логично ждать открытый матч с голами в обе стороны. У «Галатасарая» чуть больше класса и глубины состава, но фактор поля и текущая форма «Бешикташа» делают сценарий с плотной борьбой очень вероятным.

Рекомендованные ставки: