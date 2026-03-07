7 марта 2026 года в 20:00 состоится поединок 28-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» в Бергамо будет принимать «Удинезе».

«Аталанта»

Команда Раффаэле Палладино приближается к еврокубковой зоне в Серии А. Параллельным курсом «Богиня» работает и на других фронтах – после фантастического камбэка в дуэли с дортмундской «Боруссией» «Аталанта» прорвалась в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в мид-уик провела неплохой поединок полуфинала Коппа Италия в Риме. «Черно-синие» были лучше соперника, но все же упустили победу на «Стадио Олимпико» (2:2).

Последние три игры:

Лацио – Аталанта 2:2

Сассуоло – Аталанта 2:1

Аталанта – Боруссия Д 4:1

«Удинезе»

Зебры эффектно прервали трехматчевую серию поражений, грохнув «Фиорентину». Команда из Удине отправила в ворота совсем расклеившегося соперника три безответных мяча. Что касается турнирного положения, то «черно-белые» остаются твердым середняком Серии А (10-е место).

Последние три игры:

Удинезе – Фиорентина 3:0

Болонья – Удинезе 1:0

Лечче – Удинезе 3:1

Очные встречи

Удинезе – Аталанта 1:0

Удинезе – Аталанта 0:0

Аталанта – Удинезе 2:1

Прогноз на матч «Аталанта» – «Удинезе»

«Удинезе» по большому счету банально доигрывает сезон. «Зебрам» не грозит вылет, но и до мест в Европе целая пропасть. «Аталанта», в свою очередь, куда в большей степени нацелена на результат. Полагаем, что команда из Бергамо обязана оправдать статус фаворита.

Прогноз: победа «Аталанты» и ТМ 3,5, кеф – 2,25. Прогноз на счет – 2:0.