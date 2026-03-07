Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аталанта» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 2.25

07 марта 2026 9:59
Аталанта - Удинезе
07 мар. 2026, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 28 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Аталанты» и ТМ 3.5
Сделать ставку

7 марта 2026 года в 20:00 состоится поединок 28-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» в Бергамо будет принимать «Удинезе».

«Аталанта»

Команда Раффаэле Палладино приближается к еврокубковой зоне в Серии А. Параллельным курсом «Богиня» работает и на других фронтах – после фантастического камбэка в дуэли с дортмундской «Боруссией» «Аталанта» прорвалась в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в мид-уик провела неплохой поединок полуфинала Коппа Италия в Риме. «Черно-синие» были лучше соперника, но все же упустили победу на «Стадио Олимпико» (2:2).

Последние три игры:

  • Лацио – Аталанта 2:2
  • Сассуоло – Аталанта 2:1
  • Аталанта – Боруссия Д 4:1

«Удинезе»

Зебры эффектно прервали трехматчевую серию поражений, грохнув «Фиорентину». Команда из Удине отправила в ворота совсем расклеившегося соперника три безответных мяча. Что касается турнирного положения, то «черно-белые» остаются твердым середняком Серии А (10-е место).

Последние три игры:

  • Удинезе – Фиорентина 3:0
  • Болонья – Удинезе 1:0
  • Лечче – Удинезе 3:1

Очные встречи

  • Удинезе – Аталанта 1:0
  • Удинезе – Аталанта 0:0
  • Аталанта – Удинезе 2:1

Прогноз на матч «Аталанта» – «Удинезе»

«Удинезе» по большому счету банально доигрывает сезон. «Зебрам» не грозит вылет, но и до мест в Европе целая пропасть. «Аталанта», в свою очередь, куда в большей степени нацелена на результат. Полагаем, что команда из Бергамо обязана оправдать статус фаворита.

Прогноз: победа «Аталанты» и ТМ 3,5, кеф – 2,25. Прогноз на счет – 2:0.

2.25
Победа «Аталанты» и ТМ 3.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Удинезе Аталанта
Другие прогнозы
09.03.2026
14:00
1.40
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Ротор - Урал
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
16:00
1.50
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор - Коджаэлиспор
«Коджаелиспор» с форой (0)
09.03.2026
16:30
1.85
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив - Ахмат
Тотал больше 2.5
09.03.2026
16:30
1.53
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух - Металлист 1925
Тотал меньше 2.5
09.03.2026
17:00
1.97
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Арсенал - Волга
Обе забьют — да
09.03.2026
19:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес - ЛНЗ
Тотал меньше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 