7 марта 2026 года в 20:00 состоится поединок 28-го тура чемпионата Италии. «Аталанта» в Бергамо будет принимать «Удинезе».
«Аталанта»
Команда Раффаэле Палладино приближается к еврокубковой зоне в Серии А. Параллельным курсом «Богиня» работает и на других фронтах – после фантастического камбэка в дуэли с дортмундской «Боруссией» «Аталанта» прорвалась в 1/8 финала Лиги чемпионов, а в мид-уик провела неплохой поединок полуфинала Коппа Италия в Риме. «Черно-синие» были лучше соперника, но все же упустили победу на «Стадио Олимпико» (2:2).
Последние три игры:
- Лацио – Аталанта 2:2
- Сассуоло – Аталанта 2:1
- Аталанта – Боруссия Д 4:1
«Удинезе»
Зебры эффектно прервали трехматчевую серию поражений, грохнув «Фиорентину». Команда из Удине отправила в ворота совсем расклеившегося соперника три безответных мяча. Что касается турнирного положения, то «черно-белые» остаются твердым середняком Серии А (10-е место).
Последние три игры:
- Удинезе – Фиорентина 3:0
- Болонья – Удинезе 1:0
- Лечче – Удинезе 3:1
Очные встречи
- Удинезе – Аталанта 1:0
- Удинезе – Аталанта 0:0
- Аталанта – Удинезе 2:1
Прогноз на матч «Аталанта» – «Удинезе»
«Удинезе» по большому счету банально доигрывает сезон. «Зебрам» не грозит вылет, но и до мест в Европе целая пропасть. «Аталанта», в свою очередь, куда в большей степени нацелена на результат. Полагаем, что команда из Бергамо обязана оправдать статус фаворита.
Прогноз: победа «Аталанты» и ТМ 3,5, кеф – 2,25. Прогноз на счет – 2:0.