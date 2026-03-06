7 марта в 25 туре чемпионата Германии «Кельн» примет «Боруссию Д». Хозяева идут во второй половине таблицы и переживают непростой отрезок, а гости продолжают борьбу за самые высокие места. По текущим цифрам матч выглядит удобным для дортмундцев: они стабильно забивают, а оборона «Кельна» в последних турах слишком часто допускает ошибки.

«Кельн»

После 24 туров «Кельн» набрал 24 очка и занимает 13 место. Команда не выигрывает в четырех последних матчах Бундеслиги и пропускает в четырех турах подряд. На отрезке из пяти игр у хозяев 5 забитых и 9 пропущенных мячей, что говорит о заметных проблемах в обороне.

При этом совсем без моментов «Кельн» не остается. Команда забивает в 9 из 11 последних матчей, а лучшим бомбардиром остается Саид Эль Мала с 8 голами в 26 встречах. Но против соперника уровня «Боруссии Д» такой эффективности может не хватить.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» идет второй с 52 очками после 24 туров. Команда стабильно результативна: в последних пяти матчах она забила 11 мячей, а в чемпионате отличалась уже в 19 турах подряд. Лучший бомбардир Серу Гирасси забил 20 голов в 41 матче и остается главным оружием гостей в штрафной.

Оборона дортмундцев не безупречна, что видно по 9 пропущенным мячам за пять последних игр. Но за счет высокого темпа и качества атаки команда регулярно компенсирует эти недочеты. Важен и фактор очных встреч: «Боруссия Д» выиграла 4 последних матча у «Кельна».

Факты о командах

«Кельн»

Не может выиграть в 4 последних матчах Бундеслиги

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 из 11 последних матчей

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 16 из 18 последних матчей Бундеслиги

Забивает в 19 последних матчах чемпионата

В среднем: 2.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Побеждает «Кельн» в 4 последних очных матчах

Забивает «Кельну» в 13 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Кельн» – «Боруссия Д»

По форме и качеству атаки преимущество на стороне гостей. «Кельн» регулярно пропускает и редко проводит матчи без ошибок в защите, а «Боруссия Д» как раз умеет пользоваться такими слабостями. При этом хозяева тоже способны ответить своим голом, поскольку оборона дортмундцев в последних встречах не выглядит монолитной.

Основной сценарий здесь связан с преимуществом гостей и достаточно открытой игрой. «Боруссия Д» выглядит сильнее по движению, реализации и опыту таких матчей, поэтому ставка на ее успех выглядит наиболее логично.

Рекомендованные ставки: