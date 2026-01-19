Введите ваш ник на сайте
«Аль-Шабаб» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.5

19 января 2026 8:32
Аль-Шабаб - Аль-Нажма
20 янв. 2026, вторник 18:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
1.50
Победа «Аль-Шабаба»
Матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Нажмой» имеет принципиальное значение в борьбе за выживание. Хозяева располагаются на 14-й строчке и пока сохраняют зазор от зоны вылета, тогда как гости замыкают таблицу и отчаянно нуждаются в очках. Обе команды испытывают серьезные проблемы в обороне, что делает встречу потенциально результативной.

«Аль-Шабаб»

Команда нестабильна по результатам, но регулярно забивает. В последних пяти матчах «Аль-Шабаб» отличился 7 раз, при этом пропустил сразу 12 мячей. Поражение от «Аль-Насра» со счетом 2:3 вновь подчеркнуло слабость обороны, однако в атаке коллектив во главе с Карраско продолжает создавать моменты. Дома «Аль-Шабаб» выглядит увереннее и не проиграл в 6 из 8 последних матчей, что добавляет шансов на положительный результат.

«Аль-Нажма»

Положение гостей критическое. «Аль-Нажма» не выигрывает уже 15 матчей подряд и остается главным аутсайдером лиги. При этом команда не выглядит безнадежно в атаке: в последних четырех турах она стабильно забивает, а за пять матчей набрала 8 голов. Основная проблема – защита, которая допускает в среднем более двух пропущенных мячей за игру и регулярно проваливается в концовках.

Факты о командах

«Аль-Шабаб»

  • Пропускает в 12 матчах подряд
  • В среднем 1.40 забитого гола за игру
  • В среднем 2.40 пропущенного гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних домашних матчей

«Аль-Нажма»

  • Не выигрывает в 15 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Нажма»

С учетом слабой обороны обеих команд и высокой мотивации гостей матч вряд ли получится закрытым. «Аль-Шабаб» имеет преимущество за счет домашнего поля и более качественной атаки, однако пропустить способен практически от любого соперника. «Аль-Нажма» будет рисковать, так как очередная потеря очков может стать критической. Это создает предпосылки для результативного сценария с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Шабаба» – коэффициент 1.5
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.50
Победа «Аль-Шабаба»
Автор: Рассказов Михаил
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 