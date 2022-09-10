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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лилль
Марсель - Лилль: обзор матча 10 сентября 2022
Марсель
10.09.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 1
Завершен
Лилль
26'
А. Санчес
61'
С. Жиго
12'
Исмаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Лилль
87'
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
А. Зедадка
Замена
Жерсон
️️️️
А. Санчес
86'
78'
Желтая карточка
Т. Джало
78'
Замена
М. Байо
️️️️
Д. Дэвид
78'
Замена
А. Вирджиниус
️️️️
А. Унас
Желтая карточка
Н. Тавареш
72'
Желтая карточка
И. Туре
68'
Замена
Ж. Верету
️️️️
А. Арит
67'
Замена
И. Туре
️️️️
С. Жиго
67'
65'
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:1!
С. Жиго
Пас отдал
С. Колашинац
61'
Желтая карточка
С. Жиго
57'
Желтая карточка
П. Гуйе
50'
Замена
Э. Байи
️️️️
Ч. Мбемба
46'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Л. Балерди
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Ундер
26'
Желтая карточка
Л. Балерди
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Исмаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Луис Суарес
ЦФ
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Лопес
99
Мбемба
26
Балерди
2
Жиго
23
Колашинац
18
Гуйе
92
Клосс
6
Гендузи
77
Арит
7
Ундер
4
Санчес
3-2-2-2-1
30
Шевалье
18
Диаките
6
Фонте
35
Джало
80
Зедадка
31
Исмаили
21
Андре
7
Гомес
96
Унас
19
Бамба
15
Дэвид
26
Балерди
17
Тавареш
17
Тавареш
26
Балерди
2
Жиго
95
Туре
95
Туре
2
Жиго
99
Мбемба
3
Байи
3
Байи
99
Мбемба
77
Арит
17
Верету
17
Верету
77
Арит
4
Санчес
8
Жерсон
8
Жерсон
4
Санчес
80
Зедадка
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
80
Зедадка
7
Гомес
20
Гомеш
20
Гомеш
7
Гомес
96
Унас
7
Вирджиниус
7
Вирджиниус
96
Унас
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
Остались в запасе
Марсель
Лилль
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
10
Димитри Пайет
АП
36
Рубен Бланко
ВР
12
Исса Каборе
ПЗ
97
Луис Суарес
ЦФ
Остались в запасе
1
Лео Жардим
ВР
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Лилль
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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