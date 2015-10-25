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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Марсель
Лилль - Марсель: обзор матча 25 октября 2015
Лилль
25.10.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
71'
С. Корчиа
37'
М. Батшуайи
56'
Р. Алессандрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Марсель
89'
Замена
С. Спаранья
️️️️
Л. Силва
86'
Замена
М. Исла
️️️️
Р. Алессандрини
85'
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
С. Корчиа
83'
Желтая карточка
С. Гирасси
81'
79'
Замена
А. Ромао
️️️️
Д. Н'Куду
Замена
Я. Йебоа
️️️️
Ф. Бальмон
75'
ГОЛ! 1:2!
С. Корчиа
71'
70'
Желтая карточка
Л. Силва
Замена
С. Гирасси
️️️️
Я. Бензия
60'
Замена
С. Мейте
️️️️
М. Мартен
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Алессандрини
Пас отдал
М. Батшуайи
52'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
47'
Желтая карточка
Р. Кабелла
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Желтая карточка
Р. Сивелли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
16
Лукас Силва
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
14
Яу Йебоа
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
4-3-2-1
1
Эньяма
2
Сивелли
14
Корчиа
5
Сумаоро
19
Сидибе
15
Бальмон
15
Мартен
24
Мавуба
17
Буфал
8
Бензия
9
Гийом
4-1-3-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
6
Роланду
63
Н'Кулу
23
Менди
16
Силва
7
Алессандрини
14
Н'Куду
19
Диарра
5
Кабелла
44
Батшуайи
15
Бальмон
14
Йебоа
14
Йебоа
15
Бальмон
15
Мартен
8
Мейте
8
Мейте
15
Мартен
8
Бензия
9
Гирасси
9
Гирасси
8
Бензия
16
Силва
33
Спаранья
33
Спаранья
16
Силва
7
Алессандрини
22
Исла
22
Исла
7
Алессандрини
14
Н'Куду
15
Ромао
15
Ромао
14
Н'Куду
Остались в запасе
Лилль
Марсель
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
16
Майк Меньян
ВР
7
Ленни Нангис
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Лилль - Марсель
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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